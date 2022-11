Tito Pavan torna con il brano “La voce degli angeli”

Fuori sulle piattaforme digitali “La voce degli angeli” di Tito Pavan, musicista, fonico, speaker, attore, regista e formatore

La Voce degli Angeli parla del libero arbitrio.

Se nei nostri primi anni di vita spesso tendiamo ad essere socievoli, collaborativi e generalmente più puri, col passare del tempo ci capita di assumere dei comportamenti – o di fare delle scelte – decisamente meno encomiabili, a vari livelli. Tendiamo cioè a dimenticare, o quantomeno deliberatamente ignorare, la voce degli Angeli, la soluzione più diretta, anche se non per forza la più facile. In una vita complessa, circondati da mille stimoli, alterniamo gentilezza e indifferenza, virtù e cinismo, tutto in nome della nostra corsa verso chissà quale obiettivo. La Voce degli Angeli esce per SOYUZ Records.

“Costa fatica, ma se ogni tanto provassimo a rallentare, a considerare più a fondo quello che stiamo facendo, probabilmente saremmo ancora in grado di sentire la voce degli Angeli, e riusciremmo a vedere dove stiamo veramente, cioè qualche passo più indietro di quello che pensavamo… o forse, chissà, qualche passo più avanti.

Dipende da noi. Ma dimmi, sei pronto a lasciare il tuo posto?”.

Tito Pavan è musicista, fonico, speaker, attore, regista e formatore. Polistrumentista e da sempre appassionato al rapporto musica/letteratura, scrive canzoni in stile cantautoriale spaziando tra vari generi. Suona in diverse formazioni (Swing Blazz, Lato Passeggero, Lake District e altri). Produce e interpreta anche spettacoli teatrali originali, privilegiando sempre l’interscambio di stili e collaborando con diversi musicisti. Forte di notevoli esperienze con artisti nazionali ed internazionali, è costantemente al lavoro su vari fronti, fra i quali la formazione: sia per l’attore (lettura espressiva, voce, recitazione) che per il musicista (strumento, tecnica del suono).

Ascolta LA VOCE DEGLI ANGELI qui: https://bfan.link/la-voce-degli-angeli