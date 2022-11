Pricer partecipa alla ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale

Pricer, tra i leader mondiali di fornitori di etichette elettroniche (ESL), partecipa alla ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano

Pricer, tra i leader mondiali di fornitori di etichette elettroniche (ESL), partecipa alla ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta di prendere parte in qualità di sponsor alla ricerca dell’Osservatorio in quanto riteniamo di essere fra gli attori principali del cambiamento che interessa il mondo del retail: la digitalizzazione dei processi fondamentali del punto vendita – come per esempio l’adozione di etichette elettroniche intelligenti – rappresenta una leva non solo per essere più competitivi, ma anche per velocizzare le attività quotidiane dello staff e per migliorare la customer experience” dichiara Michael Cacciatore, Sales Director Pricer Italy. E continua: “Partecipare a questa attività rappresenta per noi una grande opportunità per essere sempre aggiornati sulle principali dinamiche in atto e per fare networking con i principali player del settore”.

Le ESL Pricer, che si contraddistinguono per il sistema di comunicazione ottica senza fili Optical@Pricer, facilitano diverse operazioni in store: dal picking al monitoraggio delle scorte, dall’aggiornamento dei prezzi in real-time alla gestione degli sprechi alimentari.

L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail studia le principali innovazioni digitali che possono ridisegnare i processi dei retailer, con il fine ultimo di condividere conoscenza e fare cultura in merito alle opportunità della digitalizzazione nel commercio.