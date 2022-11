Ludovica Mascheroni lancia il giaccone da uomo “KLOSTERS”

Moda: ecco il giaccone da uomo “KLOSTERS” firmato Ludovica Mascheroni, ispirato alla località sciistica sulle Alpi Svizzere amata dai reali inglesi

Il giaccone da uomo “Klosters” di Ludovica Mascheroni è come la casa dei propri sogni. Protettivo e caldo come un posto sicuro in cui rifugiarsi. Elegante e curato non solo in ciò che è visibile agli occhi, ma anche all’interno, per dare piacere e il massimo del comfort a chi lo indossa. Tutto è studiato e scelto con competenza e passione. Il tessuto esterno è un misto di cashmere e seta, con trattamento idrorepellente.

All’interno, l’imbottitura è rivestita in seta. Con quattro tasche frontali, è presentato in blu navy e bianco panna per chi vuole osare nuances luminose anche in inverno. Perfetto per le situazioni formali o più dégagé, il giaccone di Ludovica Mascheroni prende il nome dalla località sciistica sulle Alpi Svizzere amata e frequentata dai reali inglesi, soprattutto dal neo re Carlo III, dal principe William e Kate Middleton. Un connubio di alta manifattura italiana, allure reale e raffinata eleganza.