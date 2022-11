GFT affianca la francese Macif per la migrazione in cloud

La società di assicurazione francese Macif ha trasferito la sua linea di business principale sul cloud. Il progetto di grande successo è stato gestito da GFT

Oltre 180.000 preventivi, 70.000 contratti e 300 claims processati nelle ultime tre settimane. La società di assicurazione francese Macif utilizza ora Guidewire InsuranceSuite, la principale piattaforma assicurativa cloud in Europa, installata e gestita da GFT.

Macif ha implementato Guidewire InsuranceSuite per la sua principale linea di business, Mobility, su Guidewire Cloud. Il progetto di grande successo è stato gestito da GFT, leader mondiale della trasformazione digitale, stabilendo nuovi standard per il settore e portando risparmi sostanziali e vantaggi competitivi a Macif.

“Questa nuova soluzione ci consentirà di arrivare più rapidamente al mercato con nuove proposte di valore e offrire soluzioni più personalizzate ai nostri clienti attraverso i prodotti Guidewire“, afferma Yann Arnaud, Chief Marketing and Innovation Officer di Macif. “Inoltre, migliorerà la qualità della nostra sottoscrizione, il monitoraggio del ciclo di vita del prodotto assicurativo e la gestione dei sinistri, grazie ad applicazioni intuitive, anzi, è proprio la loro facilità d’uso che ha superato le nostre aspettative”.

“Vogliamo concentrarci sulla nostra competenza principale, ovvero prenderci cura dei nostri clienti e dedicare meno tempo alla gestione dei sistemi informatici“, aggiunge Fabrice Leyglene, CIO di Macif. “Inoltre, questa soluzione cloud rende molto più semplice realizzare prodotti e servizi white label per i nostri rivenditor quindi questa migrazione promuove anche la nostra strategia di vendita. Infine, saremo in grado di integrare in modo relativamente semplice le soluzioni cloud più avanzate presenti sul mercato nei vari elementi della nostra catena del valore”.

Emmanuel Naudin, Regional Vice President, Sales EMEA di Guidewire, ha aggiunto: “Questa è la più grande implementazione di Guidewire InsuranceSuite sul cloud realizzata finora in Europa. Macif dimostra di essere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica nel business assicurativo. La soluzione ha funzionato molto bene sin dal primo giorno e questa è una testimonianza della stretta collaborazione tra Macif, il nostro partner GFT e Guidewire“.

Mathieu Liabaud, amministratore delegato di GFT Francia ha detto: “È stata un’impresa ambiziosa. Le dimensioni di questa implementazione cloud sono una pietra miliare per Guidewire in Europa. Sapevamo di potercela fare, perché anche Macif ci ha creduto, e utilizzando risorse ed esperti di cinque paesi tra Europa e America abbiamo portato a termine il lavoro“.

Liberare risorse, concentrarsi sulle competenze chiave, tagliare i costi

Con questo passaggio a Guidewire InsuranceSuite, Macif ottiene numerosi vantaggi economici e di business. Nello specifico i vantaggi sono:

Creare prodotti o servizi in modalità white label per i rivenditori diventa molto più semplice.

per i rivenditori diventa molto più semplice. Il software è gestito da Guidewire, consentendo al reparto IT di Macif di concentrarsi su questioni più centrali per il business.

per il business. Non avere hardware e funzioni di supporto IT in loco per la manutenzione dei sistemi riduce la spesa IT .

. Il servizio di cloud computing (SaaS) può essere aggiornato continuamente con interruzioni minime.

con interruzioni minime. Il sistema è facile da usare e offre al servizio customer care più tempo per interagire con i clienti e costruire relazioni con loro.

per interagire con i clienti e costruire relazioni con loro. Nuovi prodotti o servizi sono più veloci e facili da lanciare rispetto al sistema legacy di Macif.

La recente migrazione della linea di business Mobility di Macif segue la migrazione iniziale della linea di business Fleet. Tutte le altre linee di business di assicurazione sulla proprietà e per il ramo danni saranno implementate su Guidewire Cloud nei prossimi due anni. Per la migrazione della linea di business Mobility di Macif sono stati coinvolti fino a 130 esperti GFT provenienti da Francia, Canada, Spagna, Polonia e Costa Rica.

A proposito di Macif

Macif in qualità di società di assicurazioni si impegna quotidianamente a proteggere il presente e garantire il futuro dei suoi oltre 5,7 milioni di membri e clienti. Macif offre prodotti e servizi assicurativi semplici ed efficaci per l’assicurazione sulla proprietà e contro gli infortuni, la salute e la protezione personale, la finanza e il risparmio. Con oltre 18,4 milioni di contratti in gestione, Macif ha generato ricavi per oltre 6 miliardi di euro nel 2021. Da gennaio 2021, Macif è affiliata ad Aéma Groupe. Aéma Groupe, nata dalla fusione tra Aésio Mutuelle e Macif, sogna ogni giorno un mondo più equo e umano, facendo della previsione una parte centrale del rapporto con i suoi membri, assicurati e clienti corporate. Per ulteriori informazioni, visitare www.macif.fr.

Informazioni su GFT-Il futuro del business digitale

In qualità di pioniere della trasformazione digitale, GFT sviluppa soluzioni sostenibili attraverso le nuove tecnologie, dall’ingegneria del cloud e dall’intelligenza artificiale alla blockchain/DLT.

Con la sua profonda competenza tecnologica, solide partnership e un vasto know-how di mercato, GFT offre consulenza ai settori finanziario e assicurativo, nonché all’industria manifatturiera.

Attraverso l’uso intelligente delle soluzioni IT, GFT aumenta la produttività e crea valore aggiunto per i clienti. Le aziende ottengono un accesso facile e sicuro ad applicazioni IT scalabili e modelli di business innovativi.

Fondato nel 1987 e presente in più di 15 mercati per garantire la vicinanza ai clienti, il team di GFT è composto da oltre 10.000 talenti. GFT offre loro opportunità di carriera in tutte le aree dell’ingegneria del software e dell’innovazione. Le azioni di GFT Technologies SE sono quotato sull’indice SDAX della borsa tedesca (ticker: GFT-XE).

