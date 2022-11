Premio Driving Energy 2022: ecco i 40 finalisti

Terna: selezionati i 40 finalisti del “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”. Le opere saranno esposte al Palazzo delle Esposizioni di Roma

Sono 40 i finalisti del “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il concorso realizzato da Terna con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore. Le opere dei fotografi selezionati tra gli oltre 1.300 candidati di ogni età, dai 18 agli 85 anni, e provenienti da tutto il territorio italiano, delineano un profilo di grande interesse, non solo per il settore della fotografia ma anche per il complessivo panorama culturale italiano. Tra i nomi dei finalisti, il cui elenco è pubblicato sul sito https://premiodrivingenergy.terna.it, spiccano numerosi autori di rilevanza nazionale e internazionale, ai quali si aggiungono fotografi under 30 che rappresentano, con maturità artistica e finezza interpretativa, i nuovi linguaggi della fotografia.

Le opere finaliste saranno in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma, con accesso gratuito, dal 15 al 27 novembre. Il giorno di apertura della mostra avranno luogo anche la proclamazione e la premiazione dei cinque vincitori: quattro premi (Senior, Giovane e due Menzioni Speciali) saranno proclamati dal Curatore, Marco Delogu, e dalla Giuria; una Menzione Speciale sarà decretata dalle oltre 5.100 persone di Terna, che sarà così stata la più grande giuria popolare di un premio fotografico.

“La selezione dei lavori finalisti per il Premio Driving Energy è stata una grande occasione per sondare qualità e varietà della fotografia italiana contemporanea, a partire da un tema che ci ha permesso di sottolineare come l’energia, nella fotografia, arrivi dalla forza interiore e nascosta di ciascun autore, che la usa nel proprio lavoro come strumento di ricerca”, ha dichiarato Marco Delogu, Curatore del Premio. “Abbiamo privilegiato, nella selezione dei finalisti, i lavori fotografici che declinassero l’energia in modi sottintesi e originali, e che, con padronanza e autorevolezza, chiamassero in causa le attuali sperimentazioni dell’arte contemporanea. La scelta è stata guidata anche dalla valutazione di una comune raffinatezza e perizia tecnica, accompagnate alla capacità di raccontare il presente e il reale con senso critico”.

La Mostra del Premio Driving Energy 2022 rappresenta per Terna anche una leva di innovazione al servizio dell’inclusione sociale e della sostenibilità. L’esposizione sarà infatti visitabile anche nel Metaverso, lo spazio 3D virtuale nel quale i visitatori possono muoversi, condividere contenuti e interagire attraverso i propri avatar personalizzati. Grazie a questo progetto tutte le persone che, in Italia e nel mondo, non riusciranno a visitare la mostra allestita a Roma, potranno scoprirla esplorando un ambiente virtuale che riproduce fedelmente gli spazi fisici della Mostra al Palazzo delle Esposizioni. La Mostra del Premio Driving Energy è il primo progetto di Terna, tra le diverse iniziative allo studio del Gruppo, a vedere la luce nel Metaverso, e segna anche il debutto del Palazzo delle Esposizioni nel mondo del 3D virtuale.

Le quaranta opere finaliste saranno valutate dalla giuria, supportata, oltre che dal Curatore, anche dal Comitato di Presidenza del Premio, composto da Valentina Bosetti e Stefano Donnarumma, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna; la giuria è composta da Salvatore Settis, storico dell’arte e accademico, Lorenza Bravetta, curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, Elisa Medde, editor, curatrice e scrittrice di fotografia, Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, Premio Strega 2021, Jasmine Trinca, attrice e regista, e Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna.

Finalisti: Alessandro Dandini de Sylva, Allegra Martin, Andrea Botto, Antonio Biasiucci, Camilla Postiglione, Daniele Molajoli, Dimitri Angelini, Eva Frapiccini, Fabio Barile, Federico Calogero, Flavio Scollo, Francesco Neri, Gaia Renis, Giovanna Silva, Guglielmo Cherchi, Jacopo Valentini, Karmen Corak, Leonardo Magrelli, Lorenzo Castore, Luca Campigotto, Luca Nostri, Luca Spano, Manfredi Gioacchini, Marco Cipriani, Margherita Del Piano, Margherita Nuti, Martina Cirese, Matteo Lisanti, Mohamed Keita, Nicola Baldazzi, Olivo Barbieri, Paolo Ventura, Raffaela Mariniello, Rocco Rorandelli, Sabrina Ragucci, Stefano Cagol, Stefano Graziani, Stephen Roach, Vincenzo Pagliuca, Vittorio Mortarotti.