“Pirati” è il nuovo singolo della cantautrice romana Barberini

Disponibile in radio e online sulle piattaforme digitali “Pirati”, il nuovo singolo della cantautrice romana Barberini

Esce in digitale e in radio “Pirati”, il nuovo singolo di Barberini che anticipa il secondo album “Giorni d’oro”, in uscita a breve: un disco evocativo, intenso e intimo, raccontato e cantato con voce sussurrata, onirica, tratti distintivi della cantautrice romana, che aveva già ricevuto apprezzamenti dal pubblico e dalla critica con il primo lavoro discografico. Il brano sarà accompagnato dal videoclip.

“‘Pirati’ è una canzone che ho scritto pensando alla mia generazione – racconta Barberini – parla di superare i 30 anni. La maggior parte dei tuoi amici è cambiata; su tante cose hai una visione più disillusa e meno certezze; quello che facevi prima per divertirti comincia a diventare faticoso e ogni volta che esageri ti giuri che non lo farai mai più. È una fase un po’ destabilizzante, in cui in un certo senso devi reinventarti.”

La scelta di legare il pezzo all’immaginario dei pirati è nata dopo la lettura di un articolo, che spiegava che, storicamente, i pirati erano per lo più ex marinai, che a un certo punto hanno abbandonato la loro precedente vita civile sui mercantili, per scelta o per costrizione: “Mi ha fatto pensare – prosegue – a come crescere a volte sia un processo inverso a quello che immaginavamo, in cui si perde stabilità e una rotta precisa, più che trovarla. Il leit motiv del pezzo sono dei coretti che sembrano un canto di sirene, come fossero un richiamo verso un mondo nuovo e un po’ oscuro”.

L’arrangiamento, la produzione e il mix del brano sono di Marco Catani. Il master è di Salvatore Addeo.

Barberini è il nome d'arte di Barbara Bigi. Nata a Roma nell'89, da piccola studia pianoforte, soprattutto perché l'alternativa al doposcuola è la pallavolo. Finite le medie smette e gli unici ricordi che conserva sono la foto di un saggio e uno spartito degli Aqua. Nel 2012 lavora come copywriter in un'agenzia di comunicazione. Dopo qualche anno passato a scrivere testi per le pubblicità, si chiede come sarebbe stato scrivere canzoni. Così ricomincia a suonare il piano, ma di notte perché lavora sempre. Dopo tre anni e qualche lite con i vicini, nel 2018, pubblica il disco d'esordio omonimo: Barberini. A ottobre 2022 uscirà il secondo album: Giorni D'Oro, anticipato dal primo singolo estratto "Tempura Nostalgia" e da "Pirati".