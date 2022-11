Marito in affitto: l’idea di una coppia inglese è un successo

“Affitto mio marito”, ed è boom di richieste: l’idea di successo di una coppia inglese per guadagnare qualche soldo in più

Una donna inglese di 38 anni, Laura Young, ha avuto un’idea per guadagnare qualche soldo in più che si rivelata subito vincente: ‘affittare suo marito‘. James, 42 anni, è un mago del fai-da-te ed è esperto di pittura, piastrellatura, installazione di cavi tv, insomma un po’ di tutto. La tariffa oraria per questi lavori saltuari è di 40 sterline l’ora (280 per l’intera giornata).

Young, spiega la Dire (www.dire.it), ha raccontato che l’idea è nata ascoltando un podcast che parlava di un uomo che si guadagna da vivere assemblando mobili per altre persone. Così ha pubblicato il suo annuncio sui social e voilà le richieste sono piovute, tanto che James ha deciso di lasciare il suo lavoro di magazziniere per dedicarsi a tempo pieno a ‘Rent My Handy Husband’ e ai loro tre figli.