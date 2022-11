“I mercenari – The expendables” su Rai 4: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 “I mercenari – The expendables”: ecco la trama del film con Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li

Serata mozzafiato con le vicende de “I Mercenari – The Expendables”, un appuntamento all-star su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), in onda venerdì 4 novembre 2022, alle 21.10. Scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone, è un action-movie ipertrofico a partire dal cast, vera e propria passerella di vecchi e nuovi specialisti del genere: da Jason Statham a Jet Li, da Dolph Lundgren a Mickey Rourke, da Eric Roberts al wrestler Stone Cold, per finire con le partecipazioni di Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger.

The Expendables sono un piccolo gruppo internazionale di esperti mercenari statunitensi, che, facendo questo mestiere, vivono nell’ombra e vengono ingaggiati per imprese impossibili. In questa missione vengono assoldati da un misterioso committente per destituire il dittatore di una piccola isola nel Golfo del Messico, l’immaginaria Vilena.