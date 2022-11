Asma pediatrico: dupilumab efficace per almeno due anni

Asma da moderato a grave: efficacia e sicurezza di dupilumab costanti per due anni nei bambini tra i 6 e gli 11 anni secondo un nuovo studio

I risultati di uno studio di estensione di fase 3 in aperto hanno dimostrato che il profilo di efficacia e sicurezza di dupilumab come terapia di mantenimento, in aggiunta ad altri farmaci per l’asma, rimane consistente fino a due anni in bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni con asma da moderato a severo non controllato con evidenza di infiammazione di tipo 2. Questi risultati sono stati presentati nel corso di una sessione di approfondimento al Congresso internazionale dell’European Respiratory Society (ERS) 2022, che coincide con il traguardo di oltre 500.000 persone in tutto il mondo trattate con dupilumab nelle sue indicazioni ad oggi approvate.

Leonard B. Bacharier, M.D.Professore di pediatria, Direttore del Center for Pediatric Asthma Research, Monroe Carell Jr. Children’s Hospital, Vanderbilt University Medical Center ha dichiarato: “I bambini con asma moderato-severo non controllato possono manifestare tosse persistente a lungo termine, difficoltà respiratorie, attacchi d’asma imprevedibili e compromissione della funzionalità polmonare, che possono portare a complicazioni più avanti nella vita, durante la crescita e lo sviluppo. Un profilo di sicurezza consolidato e bilanciato dall’efficacia è sempre una priorità quando si trattano bambini con una malattia cronica, come quelli con asma moderato-severo non controllato con fenotipo eosinofilo o asma dipendente da corticosteroidi orali. Questi nuovi dati supportano ulteriormente il consistente profilo di sicurezza di dupilumab a lungo termine – indicato per il trattamento dell’asma non controllato da moderato a grave con un fenotipo eosinofilo o dell’asma dipendente da corticosteroidi orali – e la sua capacità di fornire miglioramenti duraturi della funzione polmonare e riduzioni delle riacutizzazioni dell’asma in bambini di 6 anni di età”.

I risultati si basano su dati relativi a bambini entrati nello studio di estensione dopo aver terminato il trattamento attivo o il placebo nello studio VOYAGE di fase 3 (studio registrativo). I bambini che hanno partecipato allo studio di estensione sono stati trattati con dupilumab per un periodo massimo di un ulteriore anno, fornendo così fino a due anni di dati in totale. I bambini trattati con dupilumab nello studio di estensione hanno registrato:

– un basso tasso di riacutizzazioni dell’asma gravi, con una media di 0,118-0,124 eventi l’anno, rispetto ai 2,16-2,56 eventi l’anno al basale presentati nello studio registrativo.

– un miglioramento sostenuto della funzionalità polmonare a 52 settimane di 9,43-12,6 punti percentuali rispetto al basale nello studio registrativo, misurato in percentuale di FEV1 predetto (FEV1pp). Il FEV1pp mira a valutare la variazione della funzione polmonare di un paziente rispetto alla funzione polmonare prevista in base all’età, all’altezza, al sesso e all’etnia, per tenere conto della crescita della capacità polmonare dei bambini nelle diverse fasi dello sviluppo.

– i bambini passati dal placebo nello studio registrativo a dupilumab nello studio di estensione hanno dimostrato un miglioramento di 8,71 punti percentuali della funzione polmonare nelle due settimane successive.

I risultati di sicurezza dello studio sono stati generalmente consistenti con il profilo di sicurezza noto di dupilumab nelle indicazioni respiratorie approvate. Nel corso del periodo di trattamento di 52 settimane, i tassi complessivi di eventi avversi (AE) sono stati del 61-68%. Gli AE più comuni (≥5%) sono stati rinofaringite (9-10%), faringite (6-10%), infezione del tratto respiratorio superiore (4-8%), influenza (5-6%), eosinofilia (3-6%), rinite allergica (3-7%), diarrea (4-6%) e reazioni nel sito di iniezione (3-7%).

Lo studio LIBERTY ASTHMA EXCURSION

Lo studio di fase 3, multicentrico, di estensione in aperto, ha valutato la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di dupilumab in 365 bambini con asma moderato-severo non controllato che avevano precedentemente partecipato allo studio VOYAGE controllato con placebo (lo studio registrativo) quando avevano tra i 6 e gli 11 anni di età. I pazienti nello studio di estensione in aperto hanno ricevuto dupilumab 100 mg o 200 mg ogni due settimane o dupilumab 300 mg ogni quattro settimane, in base al peso corporeo, per 52 settimane.

L’endpoint primario ha valutato il numero di pazienti con eventi avversi emergenti dal trattamento. Gli endpoint secondari includevano il tasso annualizzato di esacerbazioni asmatiche gravi nell’arco di un anno e la variazione del FEV1pp rispetto al valore basale dello studio registrativo.