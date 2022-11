Standard+Innovation Awards 2022: premiato Antonio Sansonetti

Antonio Sansonetti, ricercatore dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale (Ispc) del Cnr di Milano, è vincitore della quarta edizione degli Standard+Innovation Awards 2022

Antonio Sansonetti, ricercatore dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale (Ispc) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano, è vincitore della quarta edizione degli Standard+Innovation Awards 2022 come ‘Individual Researcher’ per la categoria ricercatori/innovatori.

La sua candidatura è stata espressa da UNI – Ente italiano di normazione nell’ambito della collaborazione che lega l’istituzione al Consiglio nazionale delle ricerche: una cooperazione proficua, nata nel 2020, che prevede un reciproco coinvolgimento in progetti di ricerca e innovazione, finanziati a livello nazionale e europeo, e che evidenzia il ruolo della normazione come strumento di trasferimento tecnologico e di condivisione delle conoscenze, oltre che efficace collegamento tra risultati della ricerca e mercato.

Da anni impegnato nell’ambito della tutela e della conservazione del patrimonio artistico e dei beni culturali, Sansonetti è dal gennaio 2021 Chairman del CEN/TC 346 “Conservation of Cultural Heritage”: la sua attività di coordinamento a livello nazionale ed europeo testimonia quanto la normazione tecnica possa essere uno degli strumenti fondamentali in questo settore, in cui tecnologia e innovazione formano un connubio inscindibile. Molti sono gli ambiti di attività e i materiali utilizzati nel campo della conservazione dei beni culturali, e dunque particolarmente viva e articolata è l’attività di normazione in questo campo.

Il premio ad Antonio Sansonetti è un significativo riconoscimento al suo lavoro e al ruolo che svolgono gli standard nel promuovere approcci innovativi, anche in contesti come quello della conservazione dei beni culturali, dove ogni singolo intervento è “speciale” in ragione dell’unicità delle opere d’arte su cui si lavora.