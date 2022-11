L’animale preferito è indice della propria personalità

Qual è il tuo animale preferito? E perché? Una ricerca dell’Università della Calabria dell’Università di Napoli Federico II con Enpa rivela che è indice della personalità

Qual è il tuo animale preferito, e perché? Che impatto ha sulla saluta psicologica la convivenza con un animale? La preferenza per un certo tipo di animale è indice di un tratto profondo di personalità: aiutaci a scoprire quale rispondendo online al nostro questionario.

L’Università della Calabria e l’Università di Napoli Federico II, in collaborazione con ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali, stanno conducendo uno studio scientifico su stili di personalità e preferenze animali, per valutare l’impatto psicologico che le adozioni e la convivenza con gli animali possono avere sugli uomini e sulle donne. Alla ricerca possono partecipare sia le persone che non vivono con un animale, sia chi già convive con un animale in casa o in giardino.

Se sei maggiorenne, anche se non hai un animale domestico, ti chiediamo 10 minuti del tuo tempo per rispondere a qualche domanda! Per accedere allo studio, clicca su questo link: https://forms.gle/na9gdfwH2aE9cXrt9