Urban Award: ultimi giorni per partecipare all’edizione 2022

C’è tempo fino al 7 novembre 2022 per partecipare a Urban Award 2022, il Premio per la mobilità sostenibile rivolto ai Comuni italiani

C’è tempo fino al 7 novembre 2022 per partecipare a Urban Award, Premio per la mobilità sostenibile, ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com, Urban Award e organizzato con Anci, in collaborazione con Openjobmetis Spa, Intesa Sanpaolo, Bosch eBike Systems e Confindustria Ancma.

Urban Award ha lo scopo di premiare i Comuni più virtuosi, che investono concretamente nella mobilità sostenibile e farne conoscere i progetti, perché siano un incentivo anche per altre amministrazioni.

Sistema Nazionale per la Mobilità Ciclistica, opportunità per i Comuni

La mobilità sostenibile è un obiettivo dell’Agenda 2030 e ridefinire il Paese in quest’ottica è un’esigenza non più prorogabile.

Lo scorso mese di agosto è avvenuto un fatto importantissimo per il nostro Paese. È stato infatti finalmente approvato dal MIMS, Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, il Piano generale della mobilità ciclistica. Dopo quattro anni, grazie al lavoro di Anci, Regioni, Provincie autonome, associazioni ed esperti, nasce uno strumento che consente di definire la programmazione degli interventi per il prossimo triennio sia in ambito urbano che turistico. Sicurezza stradale, segnaletica, spazio condiviso sono i capisaldi del documento che propone una nuova visione delle città e dei territori. Si finanziano percorsi ciclabili nei centri urbani e a livello extraurbano. E’ questo un punto di svolta significativo perché consentirà di dare corso a una programmazione coordinata degli interventi e alla visione sistematica che si intende promuovere nel nostro Paese. Il Piano è parte integrante del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, è finalizzato a realizzare il “Sistema nazionale della Mobilità Ciclistica” (Snmc) ed è articolato in due settori: ambito urbano e metropolitano e ambito extraurbano (provinciale o intercomunale, regionale, nazionale ed europeo). Lo scopo del Piano è quella di far sì che la mobilità ciclistica diventi una componente fondamentale del sistema di mobilità sostenibile del Paese, con caratteristiche di ampia accessibilità, positivo impatto ambientale e basso costo economico.

“La consegna del Premio Urban Award – sottolinea il presidente dell’Anci Antonio Decaro – è ormai diventato un appuntamento fisso per le assemblee nazionali dell’Anci, come effetto e riconoscimento dello spazio importante che questa iniziativa si è conquistata nel mondo di chi ama le biciclette, le usa, le commercia e le produce. E fra noi amministratori, che ormai a ogni livello le consideriamo parte integrante della programmazione urbana di tutte le città. Sono decine i progetti di riqualificazione urbana che comprendono percorsi e infrastrutture dedicate, ma ora tutto ciò è inquadrato in qualcosa di più grande a livello nazionale: esiste infatti finalmente un Piano generale della mobilità ciclistica, nell’ambito del quale ogni progetto locale assume ulteriore significato e valore. Questa crescita del settore e nell’impiego della bicicletta è anche in parte merito di Urban Award, che si è dimostrato un utile strumento a disposizione delle amministrazioni locali per scambiarsi e diffondere le buone pratiche e le scelte progettuali più adatte al proprio territorio”.

Come partecipare all’Urban Award 2022

Per garantirsi un posto nella top list delle città più attente alla mobilità ciclistica d’Italia le amministrazioni comunali hanno tempo fino al 7 novembre 2022, quando la giuria di Urban Award si riunirà per decretare il vincitore dell’edizione 2022.

Verranno presi in considerazione i progetti in essere, ma anche quelli appena approvati dalle amministrazioni pubbliche e si valuteranno anche le attività di comunicazione e sensibilizzazione attuate dai Comuni attraverso eventi e iniziative volte a promuovere l’uso della mobilità integrata, come bici e mezzi pubblici oppure incentivazione all’utilizzo della mobilità dolce anche integrata con il trasporto pubblico locale per una riduzione dell’uso dell’auto privata.

E’ possibile inviare la domanda direttamente on line dal nuovo sito www.urbanaward.it. Il regolamento e l’application form scaricabili sono disponibili sia nel sito del Premio che nel sito di Anci, www.anci.it. La candidatura dovrà essere presentata dal sindaco o da un suo delegato entro 7 novembre 2022 anche all’indirizzo urban@viagginbici.com.

La domanda di partecipazione dovrà contenere una descrizione del progetto supportata da materiale fotografico o video, che consenta alla giuria di valutare l’effettivo beneficio che deriva alla città e ai cittadini dal progetto presentato.