Siriana in radio con il singolo “Voltare pagina”

La cantautrice SIRIANA pubblica in radio e in digitale il suo primo singolo “VOLTARE PAGINA”, arrangiato da Fabrizio Palma e Francesco Valente

Il brano rappresenta la prima tappa del nuovo percorso musicale di SIRIANA.

“VOLTARE PAGINA” è un pezzo delicato e contemporaneamente intenso in cui la cantautrice, con la sua inconfondibile espressione, racconta un sentimento puro e sincero regalando all’ascoltatore un’emozione diretta e autentica. Si sottolinea al centro del brano un importante assolo di chitarra che introduce alla seconda parte della song.

SIRIANA spiega cosi’ il suo brano: “Ho scritto Voltare Pagina perché avevo bisogno di liberarmi letteralmente da una vera e propria ossessione verso una persona.Con lei ci sono stati dei legami strani: cito il destino nel testo della canzone perché ho iniziato a pensare che fosse veramente una persona destinata a me ma in realtà è esistita più nella mia mente che nella vita reale.Questo amore (se si può chiamare “amore” ancora non lo so), ha iniziato a darmi fastidio perché non riuscivo più a guardare altro che lui e quindi ho sentito il bisogno di liberarmi e di voler pensare che forse un’altra persona potesse essere quella giusta.

In definitiva, grazie alla scrittura sono riuscita piano piano a convincermi che tutto questo era solo un’illusione, un sogno, e che fosse arrivato il momento di dimenticare ed andare oltre o meglio era il momento di………… Voltare Pagina.”

SIRIANA è una giovanissima e poliedrica artista che oltre a cantare, è apprezzata anche per le sue doti di musicista, ballerina ed attrice.

Studia canto dall’ età di 13 anni cimentandosi in brani di vari generi. Afferma “La musica non deve avere limiti: per questo mi piace sperimentare il piu’ possibile”.

Lo studio della chitarra poi, ha contribuito notevolmente a far crescere quello che pian piano sarà il suo carattere musicale.

Spesso nelle sue esibizioni live, fonde il mondo musicale a quello della danza e della recitazione.

Tramite l’ arte, SIRIANA raggiunge in maniera profonda sé stessa, le proprie emozioni, le proprie paure trasmettendole al pubblico che la segue con ammirazione.

Tecnicamente è una cantautrice molto precisa, sapientemente ponderata ed è per questo che riesce a riscuotere sempre ampi consensi anche dalla critica.

Il cammino discografico di SIRIANA, inizia con il singolo “Voltare pagina”, da lei composto. Il singolo è pubblicato su Label “Edit Music Italy” con Ed. Mus. “Caramella Blues” ed è distribuito in tutto il mondo da “Believe S.p.A.”.