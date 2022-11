“Seminterrati” è il singolo di debutto del progetto CASX

Online sulle piattaforme digitali e in distribuzione Stage One “Seminterrati” il singolo di debutto dell’enigmatico progetto CASX, moniker di Arianna Puccio

Esce in distribuzione Stage One “Seminterrati” il singolo di debutto dell’enigmatico progetto CASX, moniker di Arianna Puccio. Un nuovo inizio per la scena underground di Milano, un nuovo capitolo che affonda e si stratifica di influenze dark e alternative e che parla a una generazione dimenticata: quella che ha vissuto Myspace e le band chiuse nei garage, quella esclusa dai bonus e quella che, di base, torna a casa ubriaca e non sa che cosa fare in futuro.

Ho scritto questo pezzo il primo anno che sono andata via di casa e ho cominciato a vivere da sola. Passavo le giornate in casa o alle feste, cercando di vivermi quegli anni come fossero gli ultimi, assorbendo dalla città e dagli altri tutto quello che poteva rendermi viva e colmare i vuoti. Sono sempre stata un controsenso vivente, ricerco sempre i miei spazi ma non riesco a fare a meno della socialità. “Seminterrati” è un pezzo sull’essere giovani, sulla fatica che facciamo a intravedere un futuro concreto, sul bisogno di essere ascoltati dai genitori, dalla società, dagli altri e soprattutto di ascoltare noi stessi. Volevo scrivere una canzone generazionale, e ho pensato di farlo tornando a casa alle 5 di notte completamente ubriaca.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/3q55WgpwrVmdfgGLoTsvPw?si=shIgHHF8QGOhaEjJJ5rmlg

BIO: Arianna Puccio, in arte Casx (classe 93), è una cantautrice italiana.

Nata in mezzo alla musica: padre musicista e insegnante di musica, madre insegnante e organizzatrice di eventi, e zio sassofonista, prende lezioni di canto e danza sin da piccola. Si laurea in cinema e in seguito in web marketing, lavorando da prima come grafica e in seguito come art director per i cantanti, fondando nel 2020 “Studio Cemento”. Scrive da quando è piccola, prima diari, poi blog, pensieri e infine canzoni. Nel 2020, grazie alla collaborazione con Matteo Rizzi, frontman dei Forse Danzica, comincia a lavorare alla musica e alle produzioni del suo progetto, rifinito poi in studio da Davide Foti. La sua musica unisce sonorità che vanno dal post-punk allo shoegaze, respirando influenze come Joy Division, The Smiths, Nirvana, Editors, Daughter e tanti altri. Arianna, come “Casper, The Friendly Ghost” da cui il nome d’arte, racconta la paura di essere invisibili e la difficoltà di volersi bene. Nelle sue canzoni parla ai nostalgici, agli amanti del cinema, delle serie tv, della musica, ma sopratutto a chi almeno una volta si è sentito inadatto o pieno di difetti.