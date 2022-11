Fitadvisor: Massimo Gobbi punta sul Tripadvisor dei corsi sportivi

Fitadvisor, la piattaforma che punta a diventare il Tripadvisor dei corsi sportivi, segnala l’ingresso nel capitale della società dell’ex calciatore Massimo Gobbi

C’è anche Massimo Gobbi, calciatore che ha militato nella Fiorentina, nel Parma e nel Chievo, tra gli investitori di Fitadvisor, la piattaforma, che aiuta a individuare il corso più adatto alle proprie esigenze o allo sport prescelto sfruttando le opinioni degli utenti e che negli ultimi mesi ha registrato un’impennata delle richieste di informazioni veicolate a palestre e centri sportivi.

“Fitadvisor mi ha colpito subito perché coniuga vari aspetti che penso siano alla base di un progetto vincente. Una piattaforma che risolve il problema della ricerca della propria attività sportiva preferita in base alle proprie preferenze ed esigenze è un’idea fantastica. Ci sono poi sani principi alla base, perché contribuisce a stimolare le persone alla pratica sportiva – racconta Massimo Gobbi -. Infine dopo aver conosciuto i fondatori, Graziano e Stefano Zanetti, e Matteo Galanti ho potuto apprezzarne la vision e le loro competenze diverse, che si integrano perfettamente creando un team di grande valore. Per questi motivi ho deciso di sostenere e investire in Fitadvisor, il ‘Tripadvsior dei corsi sportivi’”.

La crescita esponenziale di recensioni e richieste agli operatori

Grazie alle modifiche introdotte sul portale durante l’estate per migliorare l’efficacia del servizio di ricerca e contatto con le società sportive, le richieste di informazioni veicolate verso gli operatori sono cresciuto del 700% tra giugno e luglio, raddoppiate tra luglio e agosto e salite del 65% nel mese di settembre.

A crescere non solo le richieste di informazione veicolate verso gli operatori ma anche le recensioni lasciate da coloro che i corsi li frequentano già. Nel IV trimestre 2022 si è registrato un incremento del 250% delle raccomandazioni ricevute.

Tutti segnali positivi, che denotano un movimento sportivo in ripresa. Gli sport che in questo momento risultano più popolari sono il crossfit, il pugilato, lo spinning e il calisthenics, che rappresentando da soli oltre il 20% delle richieste.

Il progetto di espansione in Lombardia, Piemonte e Veneto

Le migliorie apportate su Fitadvisor, piattaforma che punta a diventare il Tripadvisor dei corsi sportivi, sono state possibili grazie alla campagna di crowdfunding da poco conclusa su 200crowd.com, con la quale la società ha raccolto 70.500 euro da 23 investitori, tra i quali figura l’acceleratore privato Seed Money. “Nata a Brescia, la società continuerà ad essere focalizzata sulla crescita in Lombardia nel 2022, per poi espandersi in Piemonte e in Veneto. L’anno prossimo allargheremo il perimetro di azione in maniera organica, espandendoci in tutta Italia – spiega il fondatore Graziano Zanetti -. Il nostro portale, puntando sulle recensioni degli iscritti ai corsi sportivi, vuole rappresentare per gli operatori, oltre che una vetrina, una concreta opportunità per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti”.

Fitadvisor è la piattaforma che aiuta a individuare il corso più adatto alle proprie esigenze o allo sport prescelto, sfruttando le opinioni degli utenti.

Fondato a Mazzano (Bs) dai fratelli Graziano e Stefano Zanetti, amanti dello sport, istruttori di kick boxing dall’età di 20 anni e profondi conoscitori delle necessità di operatori e fruitori del mondo sportivo, si pone l’obiettivo di diventare il Tripadvisor dei corsi sportivi, il primo ecosistema di operatori, enti, federazioni e istituzioni in Europa in grado di favorire l’attività fisica e rendere lo sport parte integrante del processo di crescita individuale e collettiva.

Punto di forza sono le “raccomandazioni” degli utenti, che vengono fornite su caratteristiche specifiche delle strutture e dei corsi: qualità dell’insegnamento, completezza delle attrezzature, divertimento, miglioramento della forma fisica, etc. Parametri che consentono poi di fornire risultati pertinenti rispetto alla ricerca degli utenti.