World skate games: in Argentina è subito grande Italia

Tre ori e due argenti azzurri ai World skate games Argentina 2022. Da registrare anche il brillante successo del team azzurro di Hockey inline

Arrivano dal pattinaggio artistico le soddisfazioni azzurre di giornata ai World Skate Games con una pioggia di medaglie conquistata dall’Italia che la fa da padrona nell’Inline. Ma c’è tanto tricolore nel cielo dell’Argentina con un bel podio nella Corsa ed il brillante successo del team azzurro di Hockey inline, con gli azzurrini della pista che si arrendono all’Argentina. Così in una nota stampa la Federazione italiana degli sport rotellistici.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Dominiamo la scena del pattinaggio artistico in line con tre medaglie d’oro ed un argento. “Siamo ai vertici mondiali in ognuno dei quattro titoli che sono stati assegnati ieri- ha affermato l’allenatrice della nazionale di inline Silvia Marangoni con grande soddisfazione- E’ stata una prestazione veramente eccezionale dei ragazzi che hanno tenuto alta la bandiera dell’Italia, sia tra i senior che tra gli junior, dimostrando la bontà del lavoro fatto dalla Scuola italiana e dalla Federazione”. La cronaca racconta di tre medaglie d’oro in fila conquistate con gli Junior Sofia Ciacia e Francesco Vittuari, fresco di medaglia di bronzo nella Solo Dance Junior, e la splendida Sofia Paronetto tra i Senior, dove la “monotonia” è spezzata solo parzialmente dallo splendido argento conquistato dall’azzurro Antonio Panfili.

HOCKEY INLINE

Positivo l’esordio della nazionale del CT Luca Rigoni che inizia il girone di qualificazione con un confortante successo. La pratica Colombia viene svolta efficacemente grazie anche alla tripletta di Tobia Vendrame che consente un risultato finale di 9 -2 per gli azzurri che oggi, giornata in cui le ragazze junior fanno l’esodio contro l’Argentina, sono sottoposti ad un decisivo doppio confronto con Canada e Repubblica Ceca.

PATTINAGGIO CORSA

Arriva un’altra medaglia d’argento per la Nazionale azzurra del Ct Massimiliano Presti, ed è ancora una volta Duccio Marsili a conquistarla nella gara sui 500 m senior, portando il bottino complessivo dei campionati su Pista a 3 argenti. La soddisfazione del primo oro è per ora rimandata alla Strada, le cui competizioni partono da mercoledì 2 novembre.

HOCKEY PISTA

Dopo aver asfaltato il Messico, spiega la Dire (www.dire.it), gli azzurrini Under 19 sapevano che non sarebbe stata facile contro i padroni di casa dell’Argentina, e così è stato. I ragazzi del CT Alessandro Bertolucci cercano di difendersi dagli assalti degli avversari e dal caldissimo tifo degli oltre 4000 spettatori assiepati in tribuna. Alla fine perdono per 8 – 4 lasciando però buone impressioni ed aperta le possibilità di passare il turno.