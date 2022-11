Mooney e MyBank insieme per ottimizzare i pagamenti elettronici

Al via la partnership tra Mooney, la prima realtà di proximity banking & payments in Italia, e MyBank per ottimizzare i pagamenti elettronici

Mooney, la prima realtà di proximity banking & payments in Italia, e MyBank, la soluzione paneuropea per pagare e incassare con bonifico immediato, irrevocabile e precompilato, annunciano una partnership finalizzata a rendere ancora più sicure, trasparenti e tempestive le operazioni di pagamento. La rete Mooney di oltre 45.000 punti vendita potrà infatti effettuare pagamenti in modalità account-to-account con importanti vantaggi per gli esercenti.

Il servizio MyBank è stato inserito e completamente integrato nella piattaforma MyMooney, che rappresenta il principale canale di comunicazione e di supporto all’attività quotidiana della rete, accessibile anche attraverso l’App dedicata.

I titolari di tabacchi, bar ed edicole del network Mooney potranno quindi ricaricare il conto di pagamento con una user experience seamless e con pochi click: dopo l’autenticazione per accedere all’area riservata e la scelta dell’importo desiderato, è infatti sufficiente selezionare l’opzione “MyBank” per autorizzare il trasferimento fondi dal proprio conto bancario. In questo modo l’esercente non dovrà condividere i propri dati sensibili, finalizzando l’operazione direttamente sui sistemi della sua Banca.

Mooney continua così a costruire un’offerta commerciale ricca e diversificata affiancata da costanti investimenti in formazione, tecnologia e comunicazione per porsi sempre più come partner solido e di valore per gli esercenti.

“Essere stati selezionati per rendere le operazioni di un’importante realtà come Mooney ancora più sicure e tempestive è per noi motivo di entusiasmo. L’assenza di limiti di plafond, l’informazione in tempo reale e l’irrevocabilità del bonifico rendono MyBank uno strumento che, in linea con la filosofia Mooney, genera valore per tutte le parti coinvolte nella transazione” – ha commentato Tarik Zerti, CEO di PRETA, la società che ha sviluppato e gestisce la soluzione MyBank.

“Innovazione e sicurezza sono da sempre parte integrante delle nostre strategie ed è in questa cornice che si iscrive anche la partnership con un partner pan-europeo quale MyBank” – dichiara Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney – “Questo servizio aggiunge ulteriore valore nella gestione della rete, asset fondamentale del nostro successo, rafforzando l’identità di Mooney quale partner affidabile e di lungo termine”.