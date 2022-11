Marika online con la nuova canzone “Assurdo”

É uscito in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Marika dal titolo “Assurdo“, un nuovo capitolo che segue il precedente “Abituè“

É uscito il nuovo singolo di Marika dal titolo “Assurdo“, un nuovo capitolo che segue il precedente “Abituè“. Il brano vede la collaborazione di Raffaele Dogliani (Lobster Studio di Cuneo) che ha curato a distanza la produzione e di Cristopher Bacco per rec e mix (Studio 2 di Padova). “Assurdo“, con un sapore dolce-amaro che ci accompagna alla fine dell’estate, mischia sound che si adattano perfettamente alla wave pop-urban, ma con synth e batterie retrò che ci fanno viaggiare nel tempo.

BIO:

Marika Fabbian è una cantautrice italiana nata a Padova nel 2001.

Si avvicina inizialmente al canto, per gioco, a 10 anni, con i primi concorsi proposti dal comune; per poi scoprire di aver trovato una vera e propria passione. Continua dunque il percorso da autodidatta e dopo qualche anno, per accompagnarsi con la voce in varie cover, inizia a suonare anche il pianoforte, la chitarra e la batteria. Inizia a scrivere e comporre musica da indipendente nel 2016, con pezzi in inglese come “Wrong” e “Good for me”, collaborando dapprima con produttori del mondo pop- elettronico.

Sin dai primi anni del liceo si appassiona al video-editing e decide di accompagnare le sue uscite musicali sempre con videoclip che scriverà ed editerà lei stessa; con l’obiettivo di creare un contenuto interessante a 360 gradi. Nel 2022 inizia a collaborare con “Studio 2 Recording” di Padova e Raffaele Dogliani di “Lobster Studio” (Cuneo), spostando le sue sonorità in un genere più pop e urban, e cambiando modalità di scrittura.

Dopo pochi mesi infatti, presenta il suo nuovo progetto in italiano “MARIKA”, esordendo con il primo singolo “Abituè” nel Giugno 2022 e successivamente a Settembre con l’inedito “Assurdo” prodotto da Raffaele in arte “Raffucs” e mixato da Cristopher Bacco. Questo progetto, in continuo sviluppo, conferma la sua evoluzione del sound, che si avvicina maggiormente all’attuale pop internazionale, ma che attinge vari suoni anche dal mondo 80’s e 90’s, per creare un prodotto innovativo ed interessante.