Marialuna Cipolla online con il nuovo singolo

Fuori sui digital stores, per Lunatika Records/ZdB, F.A.B.I.O., singolo della cantautrice ternana Marialuna Cipolla, con il testo della poetessa romana Giuditta Maselli.

F.A.B.I.O. è il singolo che chiude un lungo percorso: l’omonimo e variegato progetto suggestionato dalla silloge di cinque poesie scritte da Giuditta Maselli, reso possibile grazie al lavoro della label manager Giulia Massarelli e Andrea Pettinelli di ZdB.

F.A.B.I.O. è un complesso di cinque lettere, di cinque poesie, di cinque donne sparse per l’Italia che intessono le note di una propria piccola, intima storia.

L’artista Marialuna Cipolla in merito al brano F.A.B.I.O. dichiara:

«Non mi è mai capitato di comporre su un testo già scritto e, all’inizio, avevo qualche timore in merito: credo che la scrittura sia un percorso estremamente delicato e non avrei mai voluto dare un’essenza diversa a delle percezioni chiare e limpide come quelle nella poesia di Giuditta. Puntavo, semmai, a fare un cambio d’abito. Ovviamente, poi, la vita propone serendipity come se piovesse e, alla fine, ho inserito in F.A.B.I.O. un pezzo di me molto più grande di quello che avevo valutato. L’ho trovata però così elastica da accogliere una parte del percorso di Giuditta e una parte del mio, senza starci stretta. Non so se questo rientri nella grandezza della musica o nella magia del costruire, ma mi stupisce ogni volta che ho la fortuna di esserne testimone».

BIOGRAFIA

Marialuna Cipolla è una cantautrice 27enne di Terni. Vivendo in un ambiente improntato alla musica, si approccia presto allo studio della chitarra. Inizia a comporre da giovanissima per mettere in musica i racconti scritti da un’amica, che sarà poi coautrice nel suo primo gruppo. Nel 2014 partecipa a un concorso indetto da Gabriele Salvatores con un brano originale scritto per l’occasione (“Wrong Skin”); il pezzo viene scelto e inserito nella colonna sonora del film Il Ragazzo Invisibile, nelle sale a Dicembre del 2014. Grazie allo stesso, sarà ospitata a Radio Deejay e XFactor, aprirà una data di Tommy Emmanuel e Dodi Battaglia e potrà portare la sua musica a Roma, Lucca, Milano e al Noir Film Festival di Courmayeur. Nel 2015, riceve una candidatura al David di Donatello nella categoria “Miglior canzone originale”. Negli anni, collabora come musicista, cantante o cantautrice in alcune situazioni musicali (Dada Moon, Terni Jazz Orchestra, Moon Lagoon, Orchestra Magna, Hanami) e scrive brani inediti che vengono inclusi in documentari, cortometraggi e in uno spettacolo teatrale. Nel Febbraio del 2020, partecipa a SKIANTO, programma su Rai 3 condotto da Filippo Timi.