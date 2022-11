Concerti: nel 2023 gli Iron Maiden in Italia

Gli Iron Maiden in Italia: il gruppo live nel nostro Paese nel 2023. La band è l’headliner del festival metal “The Return Of The Gods”

C’è anche l’Italia nel “The Future Past Tour” che gli Iron Maiden porteranno in giro per il mondo nel 2023. Il gruppo è l’headliner del ‘The Return Of The Gods‘, festival metal che vedrà nella line-up altri artisti di spicco della scena internazionale che saranno annunciati prossimamente.

La data da segnare in calendario è il 15 luglio quando si esibiranno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. In scaletta bisogna aspettarsi canzoni mai eseguite dal vivo dell’ultimo disco “Senjutsu”, insieme a brani estratti da “Somewhere In Time”, leggendario album del 1986, oltre ai grandi classici.