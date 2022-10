Indagine Ashley Madison: le donne preferiscono gli incontri online

Secondo la ricerca Ashley Madison, la maggior parte delle donne intervistate preferisce gli incontri online, ed emergono differenze di approccio online tra uomini e donne

Basta far scivolare il proprio numero scritto su un biglietto, imbattersi in qualcuno in un bar, o essere sistemati con la figlia dell’amica di tua madre che è “semplicemente perfetta per te”. Gli incontri online restano una certezza. Infatti Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali[1], ha scoperto in una recente survey[2] che la maggior parte dei membri dichiara di essere più propenso a creare legami online che di persona, soprattutto le donne, le quali hanno molto da dire su ciò che piace o non piace loro.

“L’avvento dell’era digitale ha profondamente modificato il nostro modo di creare, affrontare e gestire le relazioni e la sessualità. Il dating online da oggi la possibilità – abbattendo le barriere della distanza, dell’imbarazzo e dei limiti di orario – di conoscere persone in ogni parte del mondo, di aprire più conversazioni contemporaneamente e di poter sperimentare parti di sé in una ricerca pressoché infinita di potenziali partner – commenta la Dottoressa Marta Giuliani, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica e Socia Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia.

Il 79% delle donne intervistate preferisce gli incontri online a quelli di persona, rispetto al 59% degli uomini. Ma siamo realistici: gli incontri online non sono sempre facili. A volte ciò che gli uomini considerano sexy è invece percepito come poco attraente dalle donne separando così persone che altrimenti potrebbero essere molto compatibili tra di loro.

“Quando si approccia qualcuno su un’app di incontri, non si può vedere la reazione del destinatario in tempo reale e questo rende difficile percepire cosa funziona e cosa no” – afferma Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa – “Abbiamo scoperto che uomini e donne di norma seguono regole diverse, e le donne sono spesso bombardate da messaggi e immagini che gli uomini ritengono efficaci ma che in realtà le indispongono. Per fortuna, le donne dicono la loro su cosa funziona nel mondo degli incontri online”.

La prima impressione conta, eccome

Il profilo è la prima cosa che un potenziale partner nota dell’altro, quindi è necessario prendersi del tempo per renderlo accattivante. Il 31% delle donne è attratto da biografie interessanti e il 29% da foto chiare, le foto devono essere di alta qualità e da esse bisogna far trasparire la propria personalità. Inoltre, dato che il 26% delle donne si sente attratto da un profilo in base a ciò che la persona sta cercando, la sincerità riguardo ai propri obiettivi d’incontro sarà un bell’assist.

Girls just want to have fun

Da una notte e via, agli amici con benefici, fino agli appuntamenti galanti, si evince che il 42% delle donne è in cerca di rapporti occasionali e non impegnativi. Con una percentuale così alta di donne in cerca di emozioni e di avventure senza legami, gli uomini dovrebbero abbandonare qualsiasi preconcetto sul fatto che le donne non amino le avventure e divertirsi.

Chi va piano va sano e lontano

Mentre agli uomini non dispiace ricevere avance esplicite dal primo messaggio o foto di nudo non richieste, alle donne sì. L’82% degli uomini che hanno inviato un nudo non richiesto a qualcuno pensa di aver eccitato o intrigato la destinataria, ma solo il 35% delle donne è d’accordo con questa affermazione.

Piccante è eccitante

Anche se i nudi non richiesti non sono sempre apprezzati, ciò non significa che il sexting consensuale sia fuori discussione. Il 59% delle donne preferisce una fase di conversazione di almeno due settimane prima di arrivare al dunque, quindi perché non rendere l’attesa piccante! Il 44% delle donne trova il sexting “molto eccitante” e il 36% lo usa per discutere liberamente dei propri desideri. Dopo aver salutato i rispettivi partner, si possono scaldare i motori con qualche conversazione ammiccante, per poi passare a messaggi maliziosi per aumentare l’eccitazione e comprendere come soddisfare il nostro date online.

L’uscita di scena

Sia che la rottura avvenga di persona, al telefono o via messaggio, il 76% degli uomini è trasparente nel porre fine alle relazioni con partner incontrate di persona. Mentre purtroppo solo il 59% dichiara di aver fatto altrettanto con incontri iniziati online. La maggior parte delle persone apprezza la chiusura, indipendentemente dal modo in cui è avvenuta la conoscenza, quindi sono da evitare uscite di scena come il ghosting e la lenta dissolvenza, basta essere sinceri e ammettere di voler intraprendere un’altra strada.

Promemoria: i benefici sono infiniti

Secondo uomini e donne, gli incontri online presentano numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a un bacino di incontri più ampio e diversificato (66%), la facilità di entrare in contatto con potenziali partner (56%) e la semplicità (49%). Quindi, dopo aver creato il proprio profilo e stabilito i propri obiettivi, è arrivato il momento di sedersi, rilassarsi e attendere.

La Dottoressa Marta Giuliani aggiunge: “I dati di questa indagine rappresentano perfettamente i potenziali rischi del dating online ma anche le rispettive soluzioni. La regola base di ogni forma di incontro – sia esso online o vis a vis – è che la relazione si costruisce in due e si autoregola sulla base della conoscenza. Quindi bisogna andare per step, avendo chiari i confini e i desideri dell’altra persona. Per quanto lo schermo diminuisca drasticamente la possibilità di accedere al non-verbale dell’altro e quindi di comprenderne facilmente emozioni e reazioni, è necessario attivare nuove forme di comunicazione che permettano di sapere quando (e se) è il momento di trasformare la conoscenza in qualcosa di più intimo. Comprendere e condividere fin da subito i propri desideri e intenti è una condizione che può aiutare ad evitare spiacevoli fraintendimenti futuri, e anche a prevenire il cosiddetto “effetto ghosting”. Infine è consigliabile ricordarsi sempre “ciò che si trova online non è sempre come sembra”, quindi mai sospendere completamente il proprio giudizio razionale di fronte ad evidenti segnali di pericolo”.

Seguendo questi tip sarà possibile per molti uomini instaurare relazioni online di maggior successo. Sono attualmente il 51% i membri che affermano di aver cominciato delle relazioni virtuali soddisfacenti quindi quale miglior momento se non adesso per provare l’online dating!

[1] In base al numero di iscrizioni ad Ashley Madison dal 2002.

[2] Survey somministrata a un campione di 2.708 iscritti di AshleyMadison.com dal 25 al 27 luglio 2022.