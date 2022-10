Imprenditoria: GESSI premiata da Deloitte Private

GESSI ha ricevuto per il quinto anno consecutivo il premio per le eccellenze imprenditoriali promosso da Deloitte Private

GESSI conquista per la quinta volta consecutiva il Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria.

Nell’assegnare il premio, giunto alla sua quinta edizione, sono stati valutati sette fattori di successo: “Strategia”, “Competenze e innovazione”, “Impegno e Cultura aziendale”, “Governance e misurazione delle performance”, “Sostenibilità”, “Filiera” e “Internazionalizzazione”.

GESSI, radicata nel territorio ma a vocazione internazionale, porta nel mondo il lifestyle italiano attraverso le sue creazioni e le Case Gessi dove scoprire i valori dell’azienda e la filosofia The Private Wellness. Per questo è stata riconosciuta come ambasciatrice nel mondo di eccellenza, unicità e stile divenendo membro di Fondazione Altagamma.

GESSI rappresenta una storia di famiglia, nata nel 1992 dal genio dei fondatori Umberto Gessi e suo figlio Gian Luca che hanno creduto nella visione di offrire un sostanziale benessere privato attraverso prodotti dalla dirompente innovatività tecnologica e dallo stile iconico. Negli ultimi anni Nicolò ed Emanuele, figli di Gian Luca, si sono uniti alla grande famiglia aziendale, che oggi comprende oltre mille collaboratori in tutto il mondo. L’azienda è orgogliosa di avere al suo interno persone con un forte senso di appartenenza, un sentimento di inclusione che incrementa il coinvolgimento e il proprio valore personale nell’attività che ogni giorno si svolge all’interno di quella che è la famiglia Gessi. Per questa ragione si prende cura di tutte le persone che fanno parte di questa realtà, anche attraverso un impegno concreto su tutto il territorio locale, con iniziative di welfare che ne caratterizzano il successo.

GESSI è una realtà internazionale che resta irrinunciabilmente italiana, non solo interamente “Made in Italy” ma “Made in Gessi”, con un sistema unico di produzione integrata, dove la creatività del design nasce, viene realizzata e gestita all’interno del grande Parco Gessi, secondo un modello di business solido e sostenibile, come testimonia il secondo Bilancio di Sostenibilità che sarà pubblicato a breve.

“Congratulazioni a GESSI per questo importante riconoscimento” dichiarano Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC per l’Italia. “Anche questa edizione, come quella del 2021, si è svolta in un contesto difficile, contrassegnato non solo dal perdurare degli effetti della pandemia, ma anche dall’irruzione di uno scenario di guerra che ha avuto pesanti ripercussioni sulle aziende: dalle interruzioni della supply chain al caro materie prime, dalla crisi energetica a quella alimentare, con tassi di inflazione arrivati a livelli record. Anche in questo contesto sfidante le aziende premiate hanno dimostrato capacità di adattamento, hanno innovato e hanno continuato a essere bandiera di eccellenza, dimostrando la forza e il grande potenziale dell’imprenditoria Made in Italy”.

Il premio è stato assegnato da una giuria di esperti composta da Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale di Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di Elite-Euronext.