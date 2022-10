Piantedosi ordina lo sgombero del rave party a Modena

Il ministro dell’Interno Pianteodsi ha dato mandato di sgomberare il mega rave party di Halloween in corso in provincia di Modena

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ordinato lo sgombero del rave party di Halloween in corso da ieri in provincia di Modena. L’evento, un mega rave party di Halloween, aveva visto radunarsi nella giornata di ieri migliaia di persone con camper e auto. Il rave party di Halloween, intitolato “Witchtek”, doveva proseguire fino a martedì e si sta svolgendo nei pressi di un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino, zona Cittanova. Tra i partecipani anche molti stranieri.

CHIUSE DUE USCITE DELL’AUTOSTRADA

Ieri sera, spiega la Dire (www.dire.it), Polizia e Carabinieri sono arrivate tantissime segnalazioni e la musica è andata avanti per tutta la notte. Per motivi di sicurezza, erano state chiuse anche le uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Oggi, a quanto si apprende, è arrivata la decisione del ministro Piantedosi: porre fine a questo evento e sgomberare. Piantedosi ha infatti dato mandato al prefetto di Modena e al Capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto.

PIANTEDOSI PENSA A UN GIRO DI VITE PER EVITARE EVENTI ANALOGHI

Già domani, poi, Piantedosi porterà in Consiglio dei ministri una serie di misure normative, da discutere, con l’obiettivo per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.