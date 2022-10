Nasce WeWatches, la piattaforma per esperti di orologi

WeWatches è il primo portale con utte le informazioni essenziali sugli orologi vintage e moderni, in modo preciso e gratuito

Sarà presto online WeWatches.com, il primo portale con utte le informazioni essenziali sugli orologi vintage e moderni, in modo preciso e gratuito.offre consigli di investimento basati sulle informazioni ottenute dal suo algoritmo.

WeWatches è la prima piattaforma che fornisce informazioni essenziali prima di acquistare un orologio per il piacere di farlo, per completare la propria collezione o per fare un investimento. Una guida online gratuita che permette di esplorare la storia, le caratteristiche, le variazioni del quadrante (marks), le quotazioni storiche e in tempo reale degli orologi più ricercati e iconici, vintage e moderni, presenti sul mercato dell’orologeria.

Grazie a un algoritmo sviluppato da WeWatches, la piattaforma offre anche consigli di investimento su ogni orologio in base a diversi criteri come la rarità, il rischio di investimento o il punteggio del brand, in modo da soddisfare sia gli investitori esperti che quelli che non hanno ancora fatto il grande passo.

Si parte dalla semplice constatazione, che da qualche anno l’orologeria è diventata un mercato d’investimento privo di informazioni realmente chiare e precise. Con la sua crescita esponenziale e la sua clientela diversificata, WeWatches ha deciso di rendere più trasparente questo mercato entusiasmante attraverso la diffusione di informazioni chiave che appassionati, collezionisti e investitori stanno cercando.

In attesa dell’apertura della piattaforma, WeWatches ha iniziato ad attrarre una comunità attiva di appassionati e professionisti di tutto il mondo. WeWatches è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo e sarà un’enciclopedia completa e gratuita dedicata agli orologi da collezione Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe, successivamente completata da altri brand.

In una seconda fase, WeWatches intenderá migliorare il rapporto e la sicurezza tra acquirenti e commercianti integrando dei prodotti web3 in ogni fase.

«Il mercato degli orologi non è più una nicchia! Attrae una clientela internazionale sempre più giovane e desideriamo soddisfare le loro aspettative innovando e offrendo servizi adeguati al mercato attuale», ha commentato al riguardo Moïse Elmaalem, CEO di WeWatches.

Per seguire tutte le novità di WeWatches consigliamo di seguire il sito internet www.wewatches.com, il profilo Instagram @wewatchesofficial e il profilo Linkedin @wewatches.