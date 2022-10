Magic Johnson ospite a “Che tempo che fa” su Rai 3

La leggenda del basket Magic Johnson sarà ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio nella puntata di domenica 30 ottobre alle 20 su Rai 3. A 30 anni dallo storico Oro del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona, l’iconico numero 32 dei Los Angeles Lakers nella sua carriera ha vinto anche 5 titoli Nba e un titolo Ncca con Michigan State. Considerato uno dei più grandi giocatori di pallacanestro di tutti i tempi, è stato eletto 3 volte miglior giocatore delle finali Nba, 3 volte miglior giocatore della stagione regolare. In 906 incontri ha realizzato 17.707 punti e figura al primo posto di sempre nella classifica per media di assist a partita.

Grazie alla sua abilità e al suo estro, ha rivoluzionato il basket, giocando da playmaker nonostante fosse, per il suo ruolo, il più alto nella storia della Nba con i suoi 206 centimetri. In suo onore, nel 1992 i Los Angeles Lakers hanno ufficialmente ritirato la maglia numero 32. Nel corso degli anni è stato inoltre allenatore, dirigente sportivo, imprenditore e commentatore televisivo. Impegnato da decenni nel sociale, nel 1991, anno in cui ha contratto l’Hiv, ha dato vita alla “Magic Johnson Foundation” per raccogliere fondi per la lotta contro il virus e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura. La sua fondazione benefica negli anni ha ampliato le sue attività e i suoi obiettivi, specie nella lotta alla povertà e a favore dell’educazione. “Che Tempo Che Fa” è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina.