“Le isole scozzesi con Ben Fogle”: su Rai 5 ultimo appuntamrnto

Alla scoperta di sei isole delle Shetland: è l’ultimo appuntamento con “Le isole scozzesi con Ben Fogle”, in onda in prima serata su Rai 5

Alla fine del suo viaggio spirituale attraverso le Isole Sacre della Scozia, Ben Fogle visita sei isole delle Shetland: è l’ultimo appuntamento con “Le isole scozzesi con Ben Fogle”, in onda domenica 30 ottobre alle 21.15 su Rai 5.

Sulla bella e disabitata isola di St Ninian, Ben riflette su coloro che in un lontano passato cercavano luoghi remoti per poter raggiungere una perfetta contemplazione. E visita l’isola di Oxna con un padre e una figlia i cui antenati un tempo vivevano lì. Andy e Sabina Holt hanno abbandonato uno stile di vita hippy per vivere sull’isola di Papa Stour 48 anni fa. Sabina ha poi avuto quello che lei chiama “un incontro meraviglioso” con Gesù, e da allora i due vivono come cristiani impegnati. Ben discute dell’effetto che ha sulla loro fede vivere in un posto così remoto e bello, e incontra anche il crofter Vic Thomas, che racconta la sua convinzione sul fatto che esistano cicli vitali di nascita, crescita e morte e spiega loro significato spirituale in un luogo in cui Madre Natura è così evidente. C’è, poi, lo chef delle Shetland Akshay Borges, un campione della “raccolta di mare” dell’isola. Akshay è arrivato da Goa nel 2011, una decisione che ha cambiato la vita e che ha preso con il lancio di una moneta.

In viaggio verso l’isola di Yell, Ben visita un pollaio trasformato in una delle più piccole cappelle del Regno Unito. La sua custode, Anne Dobbing, spiega che le numerose denominazioni cristiane delle Shetland sembrano fondersi in una sola, come se la remota natura selvaggia forgiasse una spiritualità comune. E a Unst, l’isola abitata più settentrionale del Regno Unito, infine, Ben incontra la suora ortodossa Mother Mary, che vive una vita solitaria di preghiera e contemplazione in questo luogo molto remoto.