Gori Boy torna con il singolo “GMBR”

Fuori per ACP Records il nuovo singolo di Gori Boy dal titolo GMBR. Con questo nuovo pezzo realizzato con la produzione di Mirko Mangano di Media Wave Studio, l’artista fiorentino ci porta a riflettere sull’importanza di imparare dai propri errori. Come un gamberone che, per andare avanti, è costretto a muoversi all’indietro.

Se potessi diventare un animale in ogni periodo dell’anno, in estate, sarei un gamberone. Sono una metafora della vita, andare indietro per andare avanti. La traccia parte con questo presupposto perché la mia vita è cosi, ogni volta che sbaglio torno indietro ma cresco, imparo. Chi ha detto cha andare indietro non sia figo? Corazza rigida, difficile da scalfire, una vita di fatica e passione. (Gori Boy)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3UxoLnz

BIO:

Filippo Gori, in arte Gori Boy, nasce a Firenze il 2 dicembre 1987. Cresce a Prato in zona centrale con la famiglia e fin da piccolo mostra interesse per la musica. Nel 2010 realizza il suo primo EP “Apprendista Rapper”. Nel 2012 esce con il disco “Ascesa Al Successo”. Poi inizia a collaborare con altri artisti nel gruppo Rolla Boys con i quali pubblica un mixtape titolato “Rocknrolla Mixtape”. Esce di nuovo in gruppo nel 2014 con il disco Fuoriclasse. Nel 2016 torna indipendente. Pubblica “HD Mixtape” in collaborazione con Il Cecka e Blocco Recordz. Nel 2022 avviene l’incontro con Mirko Mangano di Media Wave Studio e ACP Records che porta Gori all’uscita del suo primo singolo Pop, “VSC” entrando anche in playlist editoriale Spotify Graffiti Pop.