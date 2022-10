Eco Bio Boutique sviluppa il software Olivia Hub

La startup beauty tech Eco Bio Boutique ha sviluppato Olivia Hub, il software che grazie a complessi algoritmi di AI, ottimizza e personalizza le relazioni con i clienti

Nata come piccola erboristeria nel cuore di Salerno, oggi sono i numeri a raccontare lo sviluppo ed il progresso innovativo della società beauty tech che, per i suoi prodotti, utilizza ingredienti esclusivamente made in Italy, biologici, 100% naturali e dai packaging eco-sostenibili. Partito nel Duemila con due dipendenti che lavoravano nell’erboristeria, dal 2017, anno in cui il marchio è stato acquisito e rivoluzionato da due giovani imprenditori, Simone Spizzichino e Giacomo Imperiolini, grazie al connubio innovazione digitale, sostenibilità e attenzione all’ambiente e alla cura della pelle, il brand è letteralmente esploso. Con oltre 100mila clienti, solo nell’ultimo anno, Eco Bio Boutique ha venduto e consegnato 130mila prodotti in tutta Italia.

Algoritmi di AI, Machine Learning e Big Data per offrire un cosmetico sempre più personalizzato e sostenibile

Olivia Hub permette il controllo e smistamento degli ordini in arrivo dell’ecommerce verso le Warehouse di destinazione per ottimizzare il processo di spedizione, abbattere costi e inquinamento ambientale dovuto ai trasporti più lunghi. “Per ogni ordine che arriva viene selezionata la Warehouse più vicina all’indirizzo del destinatario” – spiega Simone Spizzichino, CEO di Eco Bio Boutique – in modo da abbattere i costi e ridurre l’impatto ambientale della spedizione”.

L’Intelligenza Artificiale sviluppata da Eco Bio Boutique, grazie a complessi algoritmi di calcolo statistico e Big Data, riesce ad attingere quotidianamente a migliaia di dati ed informazioni, poi attraverso algoritmi di Machine Learning riesce ad apprendere ed elaborare e conoscere con largo anticipo stagionalità e andamento di un determinato prodotto e garantire quindi al consumatore finale, ingredienti selezionati che provengono da una filiera sostenibile e controllata.