“Cut! Zombi contro Zombi” arriva al cinema per Halloween

CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI, la nuova esilarante commedia del regista Premio Oscar di The Artist, Michel Hazanavicius, al cinema dal 31 ottobre

Dopo il successo di pubblico e di critica raccolto all’ultimo Festival di Cannes, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Best of 2022, CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI (tit. orig. Coupez!) il nuovo esilarante film del regista Premio Oscar Michel Hazanavicius, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo The Artist.

Commedia irresistibilmente dissacrante, CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI, che vede nel cast anche Romain Duris e Bérénice Bejo, ci porta sul set di un film horror a basso costo e tutto pare virare verso il disastro. Circondato da tecnici stanchi e attori disinteressati, il regista sembra essere l’unica persona dotata dell’energia necessaria per dare vita a un altro film sugli zombi. Ma mentre si prepara a girare una scena decisamente poco entusiasmante, ecco che compaiono dei veri… morti viventi! Un film inaspettato, divertentissimo e imprevedibile dove al centro di tutto c’è l’amore per il cinema, in tutte le sue forme e le sue ossessioni, in tutte le sue favolose, ammalianti, irriverenti stranezze.

CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà poi nelle sale italiane come evento di Halloween dal 31 ottobre al 2 novembre distribuito da Nexo Digital (elenco sale a breve su nexodigital.it).

Racconta Michel Hazanavicius: “CUT! Zombi contro zombi è un film ambizioso che inizia in modo catastrofico e si rivela pian piano con lo snodarsi della storia in modo del tutto inaspettato. Si presenta inizialmente come un B movie sugli zombi, poi viene gradualmente dirottato in un adattamento di film di zombi vero e proprio, per trasformarsi quindi in una ‘situation comedy’ e sfociare infine in un nuovo genere che, pur apparentandosi a un finto ‘making of’, riunisce tutte le sfaccettature che il film ha esplorato fino a quel momento in un finale esplosivo. All’inizio lo spettatore si chiede cosa stia guardando, alla fine capisce che non solo ha visto un film divertente, ma anche intelligente. O almeno spero!”.

CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI è distribuito da Nexo Digital come uscita evento con la collaborazione dei media partner Radio Deejay, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.