Strage di Halloween in Corea del Sud: decine di morti per la calca

Decine di morti in Corea del Sud per la c alca creatasi in una stradina durante i festeggiamenti per Halloween nel distretto di Itaewon a Seoul: centinaia i feriti

La festa di Halloween a Seul, in Corea del Sud, si è trasformata in una strage: almeno 146 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite nella calca che si è creata in un vicolo nel quartiere della movida di Itaewon.

Stando alle prime ricostruzioni che circolano in rete, ai festeggiamenti in strada nel quartiere di Itaewon avrebbero partecipato circa 100.000 persone. I malori e gli infarti potrebbero essere dovuti alla troppa calca che si è creata durante la parata con le persone troppo vicine e schiacciate le une contro le altre. La Bbc, oin un servizio, ha spiegato i vigili del fuoco di Seul hanno dichiarato che ci sono state, in un primo momento, numerose segnalazioni di ‘respiro affannoso’.

Le foto e i video diffusi sui social network mostrano decine di persone a terra, in arresto cardiaco, e i medici e soccorritori mentre praticano i massaggi cardiaci nel tentativo di salvarle.

Le cause della tragedia non sono ancora chiare, ma un funzionario dei vigili del fuoco ha sostenuto che una grande folla si era accalcata in uno stretto vicolo vicino all’hotel Hamilton perché era stata avvistata una celebrità.

Oltre 140 ambulanze sono state inviate sul posto ma per moltissimi non c’è stato nulla da fare. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha subito convocato una riunione d’emergenza per una delle più gravi tragedie nazionali della Corea del Sud e impostare il coordinamento dei soccorsi.

(Foto Twitter)