Previsioni meteo 29 ottobre 2022: fine settimana con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 29 ottobre 2022: tempo stabile e clima mite fino al Ponte di Ognissanti con l’alta pressione

Condizioni meteo senza variazioni sull’Italia da diverse settimane, grazie all’anticiclone che continua a regalare tempo stabile e clima mite. Gli ultimi giorni del mese di ottobre non faranno eccezione e per tutto il weekend avremo clima asciutto e temperature ben oltre le medie stagionali con possibili picchi superiori ai +30°C sulle Isole maggiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni e almeno fino al 1° Novembre non sono previste variazioni a questo scenario meteo, anche se infiltrazioni di aria più fresca da Est faranno calare gradualmente le temperature su tutte le nostre regioni.

Intanto per oggi, sabato 29 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati, locali nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza di nuvolosità. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sulla Puglia. Al pomeriggio stabilità diffusa con cieli per lo più soleggiati. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo al Nord, minime e massime stazionarie o in lieve calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .