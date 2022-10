“Metti a fuoco” è il nuovo singolo di Vincenzo Motta

Torna con un nuovo singolo dalla potenza rock il cantautore Vincenzo Motta, che con “Metti a fuoco” esprime il dolore della fine di una relazione ai giorni d’oggi

Torna con un nuovo singolo dalla potenza rock il cantautore Vincenzo Motta, che con “Metti a fuoco” esprime il dolore della fine di una relazione ai giorni d’oggi. Prodotto dal Tape Lab Studio, il brano sarà disponibile in radio e in tutti i digital store.

Vincenzo – “In questo mio progetto artistico racconto le esperienze della mia vita, in una sorta di catarsi in cui tutti possono identificarsi e liberarsi dalle emozioni violente. “Metti a fuoco” racconta la crudeltà di una persona che forse non ha mai amato, e l’ingenuità di chi ha dato il suo cuore senza pensarci due volte, ma non è una lezione, è solo un’esperienza.”

Biografia

Vincenzo Motta nato a Castrovillari il 4 marzo 1989, si appssiona alla musica all’età di 17 anni. Inizia con il pianobar alle feste private e nelle piazzette facendosi spazio con il canto nelle piccole sfilate di paese come ospite delle serate.

Nel 2015 entra a far parte di una piccola cover band dove miscela 2 artisti eccezionali della musica italiana Modà e Nek. Vincenzo però non essendo ancora del tutto soddisfatto, si avvia nella strada della musica inedita incontrando il suo attuale amico Marco Passarelli del Tape Lab Studio di Cosenza, dove inizia la sua vera carriera musicale incidendo il suo primo singolo nel dicembre 2018.

Nell’estate 2019 dal titolo “Nell’attesa di un si”, brano caldo e passionale che racconta di questa attesa mai arrivata.

Partecipa per la Filpass coppa Italia e arriva tra i primi dieci finalisti a Bologna, aggiudicandosi una borsa di studio, e viene chiamato ad esibirsi in agosto a Miss Italia in Calabria con il suo singolo.

Pubblica nel 2020 “Promesse Tradite” e nel 2022 “Metti a fuoco” mentre lavora al suo prossimo singolo.