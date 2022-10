Labbra: la medicina estetica punta sui filler dinamici

Labbra, non solo volume: la medicina estetica punta sui filler dinamici per definire e ringiovanire il sorriso con risultati naturali

Al congresso di Agorà – Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico, sono stati protagonisti i filler a base di acido ialuronico, diventati negli ultimi anni il trattamento d’elezione per ringiovanire e armonizzare i volumi del volto in modo sicuro e senza bisturi. Specialmente quando si tratta di valorizzare le labbra: a presentare le ultime novità, rivolte a un target transgenerazionale, è Teoxane, l’azienda di Ginevra punto di riferimento del settore.

Non solo aumento volumetrico –I trattamenti filler labbra sono fra i più richiesti, ma spesso ci si concentra solo sull’idea di aumentare volume e carnosità. Non bisogna limitarsi a questo, spiega il Prof. Giuseppe Sito, chirurgo estetico: «Occorre considerare l’armonia dell’intera area periorale rispettando l’unicità di ogni viso, per evitare standardizzazioni. Per esempio le piccole rughe verticali perilabiali, chiamate anche “codice a barre”, rappresentano una delle aree a cui prestare più attenzione quando è richiesto un effetto di ringiovanimento. La competenza del medico fa la differenza perché deve considerare l’anatomia del volto, in modalità statica e dinamica, e individuare il filler dalle caratteristiche appropriate la correzione da eseguire».

Risultati naturali con i prodotti giusti – «Non dobbiamo farci condizionare dalle “facce da selfie” che si vedono sui social – rimarca la dott.ssa Raffaella Sommariva, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva a Genova –. Un eccessivo incremento volumetrico darebbe infatti risultati non piacevoli e innaturali, soprattutto sui volti meno giovani. E anche per le ragazze “Millennials” avere labbra più carnose non deve essere l’unico obiettivo: correggere eventuali asimmetrie, contorni poco definiti o labbra “all’ingiù”, che danno un aspetto triste,è importante per ottenere un risultato complessivo soddisfacente».

Fondamentale è la valutazione preliminare effettuata dal medico tenendo conto di proporzioni e movimenti del volto scegliendo i prodotti più appropriati da iniettare, sottolinea la dott.ssa Patrizia Piersini, medico estetico a Torino:«Aumentando troppo il volume avremmo un labbro rigido, eccessivamente protruso e “a becco”. L’intervento deve invece essere sempre rivolto a preservare la mimica e l’espressività del volto: ecco perché è importante scegliere dei filler dinamici, che si integrano perfettamente nei tessuti risultando morbidi al tatto, e che permettono di ottenere risultati gradevoli, naturali e personalizzati».

La gamma Teoxane comprende gel in diversa formulazione sviluppati per ogni tipo di correzione: uno dei prodotti di punta è Teosyal RHA Kiss, che si distingue per la capacità di seguire i movimenti del viso con la massima naturalezza ed è ideale per il primo trattamento.

Infine, come per ogni trattamento estetico, va considerato sempre l’aspetto della sicurezza: la zona delle labbra è molto vascolarizzata e quindi, oltre alle complicanze “estetiche”, vanno considerati anche potenziali rischi locali o a distanza. Fondamentale quindi che i trattamenti siano praticati in ambiente ambulatoriale da medici specializzati di riconosciuta esperienza.

Teoxane Italia – I Teoxane Laboratories sono stati fondati a Ginevra, nel 2003, da Madame Valérie Taupin e sono tra le principali realtà al mondo specializzate nell’ideazione e nella produzione di filler dermici e cosmeceutici a base di acido ialuronico. Teoxane è presente in più di 90 paesi.