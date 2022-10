Previsioni meteo 28 ottobre 2022: l’autunno è sempre in pausa

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 ottobre 2022: anticiclone africano protagonista, tempo stabile e temperature ben oltre la media stagionale

Il mese di ottobre si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna della stabilità e caldo anomalo grazie alla presenza fissa, da ormai tre settimane, di un robusto campo di alta pressione di matrice nordafricana. Anche nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni: il tempo sarà stabile da Nord a Sud e le temperature si manterranno elevate, con possibili picchi superiori ai +30°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS ci attende un fine settimana stabile su tutta l’Italia con sole prevalente su tutte le regioni. Non mancheranno comunque disturbi da nuvolosità bassa al primo mattino sui settori costieri e qualche banco di nebbia sulle pianure, specie in Pianura Padana lungo il corso del fiume Po. Temperature sopra la media specie al Centro-Nord, mentre al Sud inizia un lieve calo per infiltrazioni fresche da Est. Situazione meteo che dovrebbe rimanere per lo più invariata anche durante il Ponte di Halloween e Ognissanti.

Intanto per oggi, venerdì 28 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile ma con foschie o banchi di nebbia su coste e pianure. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulla sulla Puglia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime senza variazioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .