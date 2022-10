Corrado Re online con il videoclip di “Attimi”

È online il videoclip di “Attimi” del cantautore romano Corrado Re: il brano è anche in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

È online su YouTube il video di Attimi, singolo del cantautore romano Corrado Re, estratto dall’omonimo EP.

Attimi è un brano intimo, struggente, sonico, che vibra in un crescendo di intensità autentico e consapevole delle fragilità umane.

«Ho scritto “Attimi” – dichiara Corrado Re – in uno slancio di sincerità, solo a posteriori mi sono reso conto del significato e dell’intensità del brano. È una canzone nata senza alcun controllo razionale, restituisce il mio mondo emotivo senza nessun filtro. “Un attimo” di autentica intimità racchiuso in 4 minuti di musica e parole che ritrovo, perfettamente conservato, ogni qual volta ascolto o eseguo il pezzo dal vivo. Attimi è un brano senza ritorno».

BIOGRAFIA

Corrado Recchia, in arte Re, nasce a Roma il 22 giugno 1976. Laureato in Fisica, vive in maremma dal 2007. Musicista poliedrico, da anni attivo in concerti e spettacoli che lo vedono impegnato in più fronti: nel suo lavoro cantautorale, in un progetto di musica folk, in una compagnia di teatro-canzone e in una di teatro di figura.