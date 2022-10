Alina Monti online con il nuovo singolo “I’ll be back”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “I’ll be back” (BIT Records), il nuovo singolo di Alina Monti

Esce il nuovo singolo di Alina Monti: “I’ll Be Back”. Dopo “Fly” che ha avuto ottimi feedback sia in Italia che in Europa, l’artista ucraina pubblica il nuovo singolo dalle sonorità dance.

Parla della perdita di se stessi nel tempo, quando non si capisce cosa stia accadendo pur conoscendo bene la sensazione. Questa è la conseguenza del crescere, e crescere fa paura. Non si può sfuggire al passare del tempo, ma possiamo apprezzarne ogni attimo e accettare i cambiamenti delle nostre vite. In uscita anche il video clip girato ad Ischia, sua città di adozione, insieme al team di Max Buonomo e della VaDeMa Music.

Ascolta il brano: https://bfan.link/i-ll-be-back

Biografia

Alina Monti nasce a marzo del 1997 a Boryslav in Ucraina, e cresce successivamente a Ischia, la splendida isola della provincia di Napoli. A soli 3 anni scopre la passione per la musica, intrattenendo tutta la famiglia con canzoni e balletti. Questo amore per la musica l’ha resa molto determinata a raggiungere il suo sogno, ovvero quello di diventare una cantante e trasmettere le emozioni tramite le sue canzoni. Dopo l’incontro con Massimo Buonomo della VademaMusic, diventato il suo agente, Alina ha iniziato a lavorare con il produttore Stefano Di Meglio, e insieme hanno creato il primo singolo intitolato “FLY”, che è un assaggio di quello che è il suo genere.

Durante l’estate 2022 ha aperto il concerto dei The Kolors e ad ottobre special guest al Primo Piano Live. Ad ottobre 2022 pubblica il nuovo singolo “I’ll be back” un brano che strizza l’occhio ai dancefloor e che colpisce per la sua freschezza e originalità.

