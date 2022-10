A X Factor scocca l’ora dei live: le anticipazioni della puntata

Al Teatro Repower di Milano si fa sul serio: nella serata cover di X Factor si va al tilt e a essere eliminato è Matteo Siffredi della squadra di Ambra

Dopo la lunga fase delle selezioni, tra audizioni, bootcamp e last call, per X Factor è arrivato il momento di fare sul serio. Giovedì 27 ottobre sono iniziati i live al Teatro Repower di Milano davanti a oltre 900 persone in sala. La finalissima sarà al Mediolanum Forum di Assago. Ospiti della serata, condotta da Francesca Michielin come ricorda la Dire (www.dire.it), la cantante Elisa e il compositore e produttore Dardust.

LE CANZONI SCELTE PER IL PRIMO LIVE DI X FACTOR

Nella prima puntata di X Factor va in scena la serata cover, con la divisione in due manche. A rompere il ghiaccio sono gli Omini, band della squadra di Fedez, con ‘Blitzkrieg Bop‘ dei Ramones. Poi è il turno di iako, del roster di Rkomi, che si esibisce con ‘Un’estate fa’ di Franco Califano. Seguono i Disco Club Paradiso, del team di Dargen D’Amico, con ‘Stand by me‘ di Ben E. King e Lucrezia (della squadra di Ambra) con ‘Can’t take my eys off you‘ di Frankie Valli. A chiudere la prima manche Matteo Orsi (Dargen) con ‘Il posto più freddo‘ de I cani e Dadà (Fedez) con un mashup di ‘Caravan Petrol‘ di Renato Carosone e ‘Pua‘ di Dengue, Dengue, Dengue. La meno votata, che deve affrontare il ballottaggio, è Lucrezia del team di Ambra.

Nella seconda manche Linda (Fedez) porta ‘Escluso il Cane‘ di Rino Gaetano, Matteo Siffredi (Ambra) canta ‘Ancora ancora ancora‘ di Mina, i Santi Francesi (Rkomi) si esibiscono su un mashup di due brani di Gossip, ‘Heavy Cross’ e ‘Standing Way of control’, Beatrice Quinta (Dargen) prova con ‘Believe‘ di Cher, Joélle (Rkomi) canta ‘I’m with you‘ di Avril Lavigne, i Tropea (Ambra) portano ‘Asilo Repubblic‘ di Vasco Rossi. Il meno votato è Matteo Siffredi, anche lui della squadra di Ambra.

SI VA AL TILT PER DECIDERE IL PRIMO ELIMINATO

Ambra, ritrovandosi con due suoi ragazzi a rischio eliminazione, chiede agli altri giudici di andare al tilt. La sua richiesta viene accolta e a decidere è dunque il pubblico tramite il televoto. L’esito, comunicato dalla conduttrice Francesca Michielin, è l’eliminazione di Matteo Siffredi. “Ci vediamo fuori”, il messaggio/invito del giovane ai suoi fan.