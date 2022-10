“The Grand Bolero” arriva nei cinema italiani

“The Grand Bolero”, un thriller romantico ambientato e girato durante la pandemia nel nord Italia, arriva nelle sale cinematografiche italiane

Dal 28 ottobre arriva al cinema

“The Grand Bolero”, un thriller romantico sugli organi a canne, girato nel 2020, in pieno lockdown tra Lodi, Bergamo e Monza. Il film, attualmente in classifica su CinemaItaliano.info come uno dei film italiani più premiati del 2022, è stato presentato all’Austin Film Festival ed è ufficialmente in concorso per i David di Donatello 2023. The Grand Bolero è una storia di forti ossessioni incentrata su Roxanne (Lidia Vitale), una rude restauratrice di organi a canne di mezz’età che cerca di reprimere la sua attrazione ossessiva verso Lucia (Ludovica Mancini), la sua nuova giovane assistente muta. Ambientato durante il primo lockdown, il film dà voce alla paura del “contatto” che ognuno di noi ha sperimentato, in un modo o nell’altro, durante la pandemia.

L’opera è stata selezionata in competizione anche al St. Luis International Film Festival, Cinequest e Los Angeles Italia Film Festival. Ha vinto il premio “miglior regia” e “miglior fotografia” al Beverly Hills Film Festival, il premio “miglior regia internazionale” al Phoenix Film Festival, “miglior lungometraggio” all’Arpa International Film Festival, “miglior attrice” e “miglior regia” al Social World Film Festival. Il film è stato girato per la maggior parte a Lodi, nella cappella di Santo Spirito dell’ospedale vecchio. Gli esterni, invece, sono stati girati a Porto D’Adda, Carate Brianza e Airuno. La colonna sonora è stata registrata a Milano, nella Chiesa di San Carlo al Lazzaretto e a Monza e sul Grande Organo della Chiesa di S. Anastasia in Villasanta, uno degli organi sinfonici più grandi d’Europa.

Trailer: https://youtu.be/f2x1jQYey3k.