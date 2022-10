Previsioni meteo 27 ottobre 2022: l’anticiclone si rinforza

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 ottobre 2022: continua la fase di tempo stabile sull’Italia e le temperature aumentano ancora

Condizioni meteo senza variazioni sull’Italia in quest’ultima settimana di ottobre, che si è caratterizzato per clima mite e assenza di piogge. Un campo di alta pressione continua infatti ad abbracciare la nostra Penisola regalando tempo stabile e temperature superiori alla media stagionale. La giornata di oggi non farà eccezione e vedrà cieli sereni o con innocue velature e valori termici che localmente potranno superare i +30°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS non si intravedono novità all’orizzonte almeno fino al Ponte di Ognissanti. Anche nel corso del prossimo weekend e all’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano sarà il protagonista incontrastato del meteo sull’Italia . Le temperature si manterranno di 6-8 gradi sopra la media, e nelle regioni settentrionali potrebbero toccare punte di 28 gradi, mentre sulle Isole maggiori la colonnina di mercurio potrebbe addirittura superare anche i 30-32°C. Valori tipici di fine estate, con l’autunno che latita.

Intanto per oggi, giovedì 27 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi per addensamenti in transito ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni con tempo asciutto e nubi sparse alternate ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti da nuvolosità bassa. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, nubi in transito sulle Isole Maggiori. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord, stazionarie al Sud.

