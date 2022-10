Pelle a buccia d’arancia, un aiuto da Fortilase CELL

Prendersi cura della propria pelle vuol dire non solo voler bene al proprio corpo, ma anche sentirsi meglio con sé stesse e con il proprio aspetto. Una pelle sana infatti è sinonimo di buona salute così come un fattore estetico importante per tantissime donne. Uno dei fenomeni più frequenti legati alla cute del corpo è il cosiddetto effetto “buccia d’arancia”. La pelle a buccia d’arancia è una alterazione del tessuto cutaneo che provoca un effetto simile appunto alla buccia di un’arancia, ovvero buchini più o meno profondi sulla superficie cutanea. È una conseguenza diretta della cellulite, disturbo cutaneo tra i più comuni e diffusi che solo in Italia colpisce circa il 90% delle donne. Le cause alla base possono essere di diversa natura, tra le quali la più frequente è uno squilibrio a livello della microcircolazione capillare che provoca una fuoriuscita di liquidi nello strato più profondo della pelle e una difficoltà nel riassorbimento degli stessi. Una dieta equilibrata ed a limitato contenuto di zuccheri e grassi, un consumo ridotto di alcol ed uno stile di vita attivo contribuiscono in maniera significativa a contrastarlo. Quando questo non basta, può essere utile integrare la dieta con soluzioni mirate, volte a riequilibrare il normale funzionamento del microcircolo e il regolare assorbimento dei liquidi in eccesso.

FORTILASE CELL è un integratore alimentare studiato appositamente per ridurre il fastidioso inestetismo della pelle quale la cellulite. I suoi componenti svolgono una funzione drenante e favoriscono la funzionalità del microcircolo. Favoriscono, inoltre, la funzionalità delle vie urinarie ed il trofismo del tessuto connettivo, aiutando a ridurre l’effetto della pelle “a buccia d’arancia”.