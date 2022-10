Memo Remigi escluso da “Questo è un altro giorno” per molestie

Il cantante Memo Remigi è stato estromesso dal programma “Questo è un altro giorno” che va in onda su Rai 1. L’accusa è di aver palpeggiato Jessica Morlacchi

“Come avrete notato, da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda, in nessun luogo”. Serena Bortone, conduttrice del programma ‘Oggi è un altro giorno‘ di Rai1, non risparmia un tono di astio mentre pronucia in diretta le parole che spiegano l’assenza del cantante dal programma. Uno degli ‘affetti stabili‘ della Bortone, infatti, si sarebbe reso protagonista di un episodio di molestie verso un’altra presenza fissa del programma, Jessica Morlacchi.

Nel video che sta girando sul web si vede chiaramente la mano di Remigi prima stringere il braccio della Morlacchi e poi scendere verso il fondoschiena della ragazza che, accorgendosene, prima lo schiaffeggia e poi riporta la mano sulla vita.

“Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico voglio esprimere la mia solidarietà a Jessica, alla quale si unisce quella della direttrice e di tutta l’azienda. E il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui per ora”, conclude la giornalista come riferisce la Dire (www.dire.it).