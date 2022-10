“Oltre l’universo” arriva in streaming su Netflix

Il film “Oltre l’universo” con Henrique Zaga e Giulia Be esordisce in streaming il 27 ottobre sulla piattaforma Netflix

Preparati a nuovi batticuori, perché il tuo nuovo film romantico preferito è in arrivo su Netflix: Oltre l’universo uscirà il 27 ottobre. Questa storia commovente piena d’amore e di musica è interpretata da Henrique Zaga (Tredici, The New Mutants) e dalla cantautrice Giulia Be. Le ultime foto pubblicate mostrano un po’ meglio la coppia che si ritrova in un fragile momento di disperazione, mantenendo alta la speranza per il futuro.

Nina (Giulia Be) è una pianista di talento che vede i suoi sogni dissolversi tra una sessione di dialisi e l’altra in attesa di un trapianto di reni, ma la sua storia d’amore con il giovane medico Gabriel (Henrique Zaga) la aiuta a superare le insicurezze e a lottare per ottenere ciò che vuole: suonare nell’orchestra sinfonica di San Paolo.

Oltre l’universo è inoltre interpretato da João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio. Il film è prodotto da Camisa Listrada e diretto da Diego Freitas, su sceneggiatura del regista insieme ad Ana Reber. André Carreira e Luciano Reck sono i produttori esecutivi.