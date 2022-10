Meloni premier, Iva Zanicchi: “Berlusconi e Salvini rosicano”

Iva Zanicchi parla del nuovo governo: “Berlusconi e Salvini rosicano, Meloni è forte”. Poi il siparietto con Corona: “Mi piaci fisicamente, è un amore carnale”

Silvio Berlusconi continua a perdere consenso, anche tra i suoi fedelissimi. Tra questi c’è Iva Zanicchi. La cantante, attualmente concorrente del talent di Rai1 ‘Ballando con le stelle’, è stata Europarlamentare dal 2009 al 2014, eletta prima con FI e poi con Il popolo delle Libertà. Di recente però le sue simpatie hanno virato verso il partito della nuova premier. “Sono per Meloni, non l’ho nascosto. Mi piace come donna, come è preparata. Spero che governerà bene anche se non sarà facile- ha dichiarato ieri sera a Cartabianca ospite di Bianca Berlinguer- Forse Berlusconi e Salvini rosicano un po’, Giorgia Meloni è forte e ha un bel carattere“.

Poi Zanicchi prova a recuperare: “Amo Berlusconi- ha poti aggiunto-, l’ho sempre ammirato e stimato. Quando si è messo in politica era davvero desideroso di aiutare il nostro Paese. Silvio io ti auguro tutto il bene. Sai che ti voglio bene e anche tu me ne vuoi“.

ZANICCHI A MAURO CORONA: “CON TE UN AMORE CARNALE”

A inizio puntata Zanicchi aveva definito Mauro Corona “affascinante”, invitandolo a Roma per un ballo insieme. Lo scrittore quindi alla dichiarazione d’amore nei confronti di Berlusconi, ha replicato punzecchiando ironicamente la cantante così: “Iva hai appena detto che vuoi ballare con me poi dici che ami Berlusconi?”. “Ma tu mi piaci fisicamente, è un amore carnale. Io con te farei un ballo in alta montagna”, la replica di Zanicchi. “Si ma devi portare una pastiglia in montagna”, punzecchia lui. “Basta la fantasia”, chiosa Zanicchi come riferisce la Dire (www.dire.it).