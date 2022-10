“Man on Fire – Il fuoco della vendetta” su Rai 2: ecco la trama

In prima serata su Rai 2 “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”: ecco la trama del thriller di Tony Scott, con Denzel Washington e Christopher Walken

Una serata ad alta tensione, quella di mercoledì 26 ottobre su Rai 2, alle 21.20, con il film di Tony Scott “Man on fire – Il fuoco della vendetta”, interpretato, oltre che dal premio Oscar Denzel Washington, anche da Dakota Fanning e Giancarlo Giannini.

L’ex agente della CIA John Creasy è un uomo grosso, burbero e alcolizzato, tormentato dal suo passato e dai sensi di colpa. Dopo aver viaggiato senza meta in giro per il mondo, ritorna in Messico a trovare un suo vecchio amico ed ex collega, Paul Rayburn.

Quest’ultimo gestisce un’agenzia di guardie del corpo e gli affari vanno molto bene, dato l’alto tasso di rapimenti di persone che appartengono a famiglie facoltose. Paul apprende in quei giorni che i coniugi Ramos hanno bisogno di una guardia del corpo per la figlia e propone loro proprio l’amico Creasy. Dopo qualche titubanza iniziale, l’uomo accetta l’incarico. Giunto all’abitazione, l’agente conosce Lisa Ramos e la piccola Pita. Nei giorni che seguono, portando la bambina a scuola, Creasy dimostra di essere infastidito da tutte le domande che gli pone. Ma Pita è una bambina dolce e molto sveglia, l’agente finisce quindi per affezionarsi e i due diventano grandissimi amici.