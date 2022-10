Aneurisma dell’aorta toracica: al Niguarda intervento mini-invasivo

Aneurisma dell’aorta toracica: all’ospedale Niguarda l’intervento endovascolare mini-invasivo, effettuabile solo in pochi Centri ad alta specializzazione

Eseguita in queste settimane all’Ospedale Niguarda una procedura mini-invasiva di ricostruzione dell’arco aortico, completamente per via endoscovascolare, per un aneurisma dell’aorta toracica discendente.

Sono pochi i casi attualmente trattati in Italia con questa particolare metodica, che richiede elevate competenze nell’ambito cardiochirurgico e toracovascolare e tecnologie all’avanguardia.

L’aneurisma è una dilatazione di un tratto dell’arteria causata da un’alterazione delle sue pareti. Colpisce più frequentemente le grandi arterie come l’aorta o le arterie cerebrali e il pericolo maggiore è rappresentato da una sua possibile rottura che metterebbe in pericolo la vita del paziente. È una malattia questa, infatti, che purtroppo rappresenta una delle cause di morte improvvisa o che spesso viene trattata in urgenza perché non conosciuta fino all’inizio dei sintomi.

I professionisti della Cardiochirurgia e della Chirurgia Vascolare di Niguarda, in collaborazione con la Radiologia Interventistica, sono intervenuti, per la prima volta nell’Ospedale meneghino, su un paziente con una dilazione patologica dell’aorta toracica discendente con una procedura di ricostruzione completamente endovascolare.

L’intervento tradizionale richiede l’apertura della cavità toracica, con un’estesa incisione, e una delicata e complessa procedura cardiochirurgica invasiva.

Il trattamento endovascolare, invece, è una tecnica mini invasiva che espone il paziente a uno ”stress chirurgico” inferiore, minori complicanze post operatorie e una più rapida ripresa. Questo fa sì che l’operazione possa essere seguita anche su pazienti più fragili.

La selezione dei malati deve essere molto rigorosa e la procedura richiede grandi competenze chirurgiche cardiotoracovascolari unite a quelle cardiorianimatorie, oltre ad una solida esperienza nell’ambito della chirurgia mini-invasiva.

Per questo motivo gli interventi di questo tipo vengono effettuati in pochi Centri ad alta specializzazione, come l’Ospedale Niguarda, dove, inoltre la presenza di una sala operatoria ibrida garantisce standard di “imaging” operativo radiologico di elevata qualità e permette di eseguire interventi chirurgici tradizionali adiuvati dalla visione digitale angiografica.