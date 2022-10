Wondershare Filmora: tutto il potenziale del miglior editor video del momento

Se sei alla ricerca di un editor video per Windows o Mac in grado di offrire un’esperienza d’utilizzo assolutamente piacevole e garantire grandi risultati, Wondershare Filmora è la risposta giusta!

Filmora è un ottimo software di editing video che ci regala potenti funzionalità senza rinunciare ad un’interfaccia semplice ed intuitiva, il tutto ad un prezzo assolutamente ragionevole.

Si tratta di un prodotto rivolto ad appassionati videomaker e creatori di contenuti in rete che risulta perfetto per un’ampia gamma d’impieghi. Dalla creazione di video tutorial alla modifica di filmati di action cam, alla realizzazione di video virali per siti e social media.

Siamo di fronte ad un eccellente editor, perfetto per creare contenuti video online di alta qualità.

Vale quindi la pena scoprire tutti i dettagli di questo entusiasmante software!

Modifica video con Flimora

Filmora presenta tutta una serie di caratteristiche che soddisferanno pieno le tue aspettative.

Una volta scaricato il software, prova subito le funzioni di base per renderti conto degli eccezionali risultati che puoi ottenere da un editor unico nel suo genere come Filmora.

“Ritaglia video”, “rimuovi lo sfondo dal video”, “aggiungi audio al video”. Partiamo dalle basi della modifica video per apprezzarne la semplicità d’utilizzo.

Iniziamo poi ad utilizzare funzioni un po’ più sofisticate come la nuova funzione di correzione del colore, la quale permette agli utenti di applicare una correzione del colore a più clip, risparmiando tempo.

Ti piace lavorare con il Green screen? Ottimo: rimuovi lo sfondo dal video che stai editando per cambiare rapidamente gli sfondi e creare qualsiasi scena tu desideri.

Oppure vuoi ottenere un video avvincente e accattivante mediante la funzione di suddivisione dello schermo che ti consente di mostrare più video in contemporanea su porzioni variabili.

Infine, traccia il movimento dei soggetti che compaiono nei tuoi video in maniera immediata ed intuitiva, aggiungi formidabili effetti video con la semplicità di un drag ’n’ drop e sfuma la tua musica al momento giusto in modo che i dialoghi risultino chiari e, magari, posti in risalto.

Grazie a caratteristiche come queste, che gli consentono di essere un punto di riferimento online nel settore del video editing, Filmora è attualmente considerato uno dei migliori editor video professionali.

Perché acquistare Filmora?

Ed eccoci alla fatidica domanda: perché dovrei acquistare Filmora video editor?

Beh, è semplice. Oltre ad essere di fronte ad uno strumento completo e semplice da utilizzare i prezzi dei piani sono assolutamente competitivi.

Esistono due tipologie di licenze: quella annuale (che va rinnovata di anno in anno) e quella a vita.

L’annuale costa 49.99€ mentre quella a vita 79.99€.

Sappi che se hai già acquistato il software ma hai perso la chiave di licenza o la stai reinstallando su un nuovo computer, puoi recuperare la chiave di licenza cliccando sul menu “Registrati” in alto e selezionando “Recupera codice di registrazione“. Questo ti porterà alla sezione di supporto del sito Web Wondershare e ti consentirà di inserire l’indirizzo email utilizzato per acquistare il software. Riceverai quindi un’email che contiene il tuo codice di registrazione e potrai inserirlo per riottenere l’accesso completo al software.

In ogni caso, puoi sempre iniziare ad utilizzare Filmora con un piano gratuito di prova.

Si tratta di una versione di prova completa ma con una unica limitazione: i video esportati sono contrassegnati da un banner.

I requisiti di sistema per Windows e Mac sono i seguenti:

Sistema Operativo supportato : Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 ( 64 bit OS). MacOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12

Processore : Intel i3 o superiore (Intel i5 o superiore per Mac), 2GHz o superiore (CPU Intel di 6a generazione o più recente consigliata per video HD e 4K).

RAM : per Windows: 4 GB (8 GB richiesti per video HD e 4K). Quanto al Mac: 8 GB di RAM (16 GB richiesti per video HD e 4K).

Grafica : Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva.

2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K).

Disco : Almeno 10 GB di spazio libero su disco rigido per l’installazione (SSD consigliato per l’editing di video HD e 4K).

In definitiva: in cosa Filmora si distingue dalla massa?

Filmora presenta veramente tante caratteristiche interessanti: una interfaccia utente pulita e intuitiva, il supporto video 4K, la registrazione dello schermo integrata, il caricamento su Youtube e i vari social media.

Ha tantissimi effetti video, puoi regolare la velocità di riproduzione dei singoli fotogrammi e sincronizzare l’audio e il video ottenuti da più telecamere.

Presenta anche alcune modalità particolarmente interessanti come:

Ritratto AI

Modalità istantanea (aggiungi materiale grezzo che verrà editato automaticamente per dare alla luce un nuovo video)

Maschere (per la mascheratura dei fotogrammi chiave)

Infine, il programma è assolutamente sicuro da usare e sia il file di installazione che il file eseguibile del programma passano la scansione di virus e malware da Microsoft Security Essentials e Malwarebytes AntiMalware. La versione per Mac ha anche superato le scansioni di Drive Genius.

Il programma di installazione disponibile dal sito Web ufficiale si collega direttamente ai loro server per assicurarsi di scaricare la copia più recente e stabile disponibile.

Il processo di installazione è semplice e diretto e non tenta di installare adware, componenti aggiuntivi o altri software di terze parti indesiderati.