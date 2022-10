WhatsApp non funziona da ore: il Codacons chiede risarcimenti

WhatsApp non funziona da diverse ore: il Codacons chiede un indennizzo automatico a tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio

Si stanno moltiplicando le segnalazioni in Italia di utenti che non riescono ad utilizzare WhatsApp a causa del down della popolare applicazioni.

“In un momento in cui milioni di italiani sono in smartworking e hanno fatto di servizi di messaggistica come Whatsapp uno strumento di lavoro, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e rallentano l’attività dei cittadini, impendendo di inviare messaggi anche importanti – spiega il Codacons –. Non è la prima volta che in Italia si registrano simili black out, che in questo periodo di smartworking appaiono ancora più gravi. Per questo chiediamo alla società di riconoscere un indennizzo automatico a tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio odierno, studiando assieme al Codacons le forme più adeguate per tutelare i diritti dei consumatori e l’adozione di misure per evitare il ripetersi di nuovi disagi”.