Dimezzo online con il nuovo singolo e videoclip

Come racconta la cantautrice DIMEZZO: “è una canzone che parla di viaggio, di avventura, infatti 41 e 12 sono i gradi delle coordinate della mia città preferita. Rappresenta la ricerca della nostra destinazione, del nostro posto nel mondo. In queste note, parole, e suoni c’è tutta la mia più euforica pazzia, e ho scelto di ambientarla in estate proprio perché è quel periodo dove finalmente si esce dagli schemi, dove siamo tutti dei “fanatici ride or die”. Ma oltre al viaggio c’è un altro tema nascosto, quello della rivoluzione. “Ora è tempo di rivoluzioni”, ognuno di noi fa la differenza, adesso e qui. Rivoluzione del mondo in cui viviamo, o anche rivoluzione di noi stessi. “Non siamo eroi della Marvel”, nessuno di noi lo è, ma abbiamo tutti un grande potere di cambiare le cose, e lo facciamo insieme. 4112 è un inno alla vita, all’euforia, alla lotta per un mondo migliore, e ovviamente ad una estate di libertà”.

Il singolo 41 12 è accompagnato da un video ambientato a Rimini.

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=xWS0NrTYMYU

La scelta dell’ambientazione non è causale perché, come racconta Dimezzo: “quando ho scritto 41 12 mi immaginavo proprio di guardare Rimini dall’alto, sopra la famosa ruota panoramica. Ho voluto rappresentare il viaggio, l’avventura, la vita “ride or die”, e Rimini si è rivelata la città ideale, nella mia riviera che, per m, significa anche tornare all’infanzia, alle vacanze di quando ero bambina. Anche la cifra stilistica del video è un po’ all’antica, proprio come i filmati di qualche anno fa. Perché l’estate con il suo arcobaleno di colori riporta alla mente i ricordi più belli e ci fa sentire liberi, assaporando un po’ di magia”.

Biografia

Marianna Di Mezzo, in arte DIMEZZO, classe ’99, nasce e vive in un paesino vicino a Modena. Fin dalla tenera età è evidente la predisposizione per il mondo della musica e dello spettacolo: a 9 anni entra al conservatorio di pianoforte, ma nel frattempo intraprende anche gli studi scientifici fino ad arrivare alla facoltà di Economia.

Frequenta un’accademia di danza classica e moderna, studia canto, teatro e si esibisce come frontgirl e tastierista con la sua prima band funky.