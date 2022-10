“Battito” è la nuova canzone di Edoardo Bruni

Disponibile su tutte le piattaforme streaming “Battito”, il secondo singolo del cantautore e produttore empolese Edoardo Bruni, dopo l’esordio, lo scorso marzo con “Anni Luce”

“Battito” è il secondo lavoro firmato Bruni-Abbinante nel quale il giovane cantautore racconta una storia d’amore ma senza scendere troppo nei particolari.

Ci dice che è stata scritta in un momento molto intenso della propria vita e l’energia che trasmette ne è una conferma.

Bruni afferma: “Le canzoni non vanno mai spiegate ma semplicemente ascoltate, ognuno deve sentirsi libero di vedere quello che vuole in una canzone. Anche perchè molto spesso – per lo meno a me capita – la stessa canzone assume significati diversi in base al momento della vita che sto vivendo.”

Edoardo Bruni, 26 anni, produttore musicale, chitarrista e polistrumentista, lavora a Milano sia con artisti italiani che stranieri, avendo così la possibilità di confrontarsi in diverse realtà musicali. Laureato presso il Conservatorio G.Verdi di Milano ed il Siena Jazz University, ha collaborato tra gli altri con Federica Camba, ospiti da Red Ronnie, e ha avuto l’occasione di accompagnare alla chitarra acustica Irene Fornaciari e Gaetano Curreri. Ha condiviso i crediti in produzioni discografiche con i più importanti musicisti italiani (Diego Corradin, Chicco Gussoni, Andrea Tofanelli etc).

Ha inoltre aperto il concerto sui diritti umani al Mandela Forum di Firenze, prima del maestro Roberto Vecchioni.