“Parlami di Lucy” su Rai 5: la trama del film

In prima serata su Rai 5 il film di Giuseppe Petitto “Parlami di Lucy” con Antonia Liskova, Michael Neuenschwander, Linda Mastrocola: ecco la trama

Nicole è la madre inquieta di Lucy, una bambina di otto anni solitaria e problematica. Suo marito Roman è un uomo affascinante, colpevole di aver già messo a repentaglio il loro matrimonio con un tradimento. Oscure presenze si manifestano all’interno e nei dintorni del loro isolato chalet fra le Dolomiti del Trentino. È il film di Giuseppe Petitto “Parlami di Lucy”, in onda in prima visione Rai lunedì 5 aprile alle 22.15 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”. Il film – interpretato da Antonia Liskova, Michael Neuenschwander, Linda Mastrocola, Mia Skrbinac – è trasmesso proposto senza interruzioni pubblicitarie.

La trama

Nicole (Antonia Liskova) è una donna attenta a controllare la propria vita fin nei più insignificanti dettagli. La sua piccola Lucy è una bambina di otto anni solitaria e problematica. Roman, suo marito, è un uomo affascinante e più vecchio di lei, colpevole di aver in passato messo a repentaglio il loro matrimonio con un tradimento. Sogni inquietanti e inspiegabili tormentano Nicole. Oscure presenze si manifestano all’interno e nei dintorni della loro isolata villa di montagna. La ragione non è più sufficiente a spiegare gli angoscianti fenomeni che si palesano. Lucy è chiaramente in pericolo e Nicole deve trovare la forza di mettere in discussione tutte le proprie certezze per salvare la bambina. Ma più Nicole crede di avvicinarsi alla soluzione di quello che ormai è diventato un incubo, più il pericolo diventa incombente, reale, tangibile.